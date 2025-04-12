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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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705
Час на прочитання
2 хв

Принц Гаррі зустрівся з парамедикинею "Тайрою" в Україні

Британський принц Гаррі відвідав цього тижня реабілітаційний центр Superhumans у Львові та зустрівся з парамедикинею Юлією Паєвською, яка була у російському полоні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принц Гаррі, Юлія Паєвська та Меган Маркл

Принц Гаррі, Юлія Паєвська та Меган Маркл / © Getty Images

Юлія, яку багато хто також знає під псевдонімом "Тайра", сфотографувалася з Гаррі і опублікувала це фото на своїй сторінці в Instagram. Також парамедикиня та волонтерка поділилася враженнями від зустрічі з герцогом Сассекським у зворушливому пості.

“Скажу чесно: ми бачили багато. І біль, і втрати, і відчай, і підступи смерті. Але є моменти, які пробивають броню — навіть ту, що наросла шарами фронту на кожному з нас. В окопах, у реанімаціях і карцерах. Принц Гаррі приїхав без понтів, без кортежу, без театру. Просто став поруч — як один із нас. Людина, яка знає, що таке втрата. Що таке служити. І що означає піднятись після падіння.

Я безмежно рада була знову обійняти його — як і всю команду Інвіктусів. Ми всі разом — ті, хто не просто вижив, а тримається, допомагає іншим триматись і ще жартує в процесі. Така собі тепла інтернаціональна змова незламності. Іронічна, з блиском в очах і шрамами — зовнішніми й внутрішніми, які тільки додають міцності”, - написала вона.

“INVICTUS — це не про медалі. Це про людей, які не зламались. Про тих, хто міг би лежати й жаліти себе, але натомість перемагає навіть не в повній комплектації по кінцівках — і сміється в обличчя викликам. Дякуюємо також Superhumans Center — за все. За ваші неймовірні зусилля і передовий досвід у світі відновлення. За нові руки, ноги, можливість дихати. За силу. За віру. За допомогу пораненим хартійцям і всім побратимам та посестрам. За те, що збираєте нас докупи — не як уламки війни, а як нову армію життя”, - додала Юлія.

Також вона пообіцяла вкінці, що “INVICTUS GAMES буде в Україні! А тим, хто ще має якісь сумніви — ми не здамося. У нас тепер підкріплення з posh english”.

Але це не перша їхня зустріч. Юлія познайомилася з Гаррі на Invictus Games у Дюссельдорфі у вересні 2023 року, де вона виборола нагороду за плавання, яку їй вручив принц.

Принц Гаррі, Юлія Паєвська та Меган Маркл / © Getty Images

Принц Гаррі, Юлія Паєвська та Меган Маркл / © Getty Images

Юлія Паєвська та Меган Маркл / © Getty Images

Юлія Паєвська та Меган Маркл / © Getty Images

Принц Гаррі, Юлія Паєвська та Меган Маркл / © Getty Images

Принц Гаррі, Юлія Паєвська та Меган Маркл / © Getty Images

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі з мамою Діаною / © Associated Press

Принц Гаррі з мамою Діаною / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Associated Press

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Associated Press

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Associated Press

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Associated Press

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Associated Press

Принц Гаррі з сім'єю / © Associated Press

Принц Гаррі з сім'єю / © Associated Press

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Associated Press

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган і Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган і Гаррі / © Associated Press

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