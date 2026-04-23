Принц Гаррі звернувся до Путіна зі сцени у Києві, і повторив слова своєї матері – принцеси Діани

Принц Гаррі / © Associated Press

Реклама

Сьогодні принц Гаррі прибув до української столиці, щоб виступити на форумі, де зі сцени заявив, що приїхав до України «не як політик».

Видання itv.com повідомляє деталі виступу герцога Сассекського у Києві.

Під час своєї промови принц сказав російському президенту Путіну, що «ще є можливість зупинити цю війну».

Реклама

«Через роки цієї війни, — сказав Гаррі президенту Путіну, — з величезними втратами та обмеженими здобутками стає дедалі ясніше, що цей шлях не приносить переможця — лише нові втрати. Президенте Путін, жодна країна не виграє від загибелі людей, що триває, свідками якої ми є».

Принц не згадав президента США Дональда Трампа на ім'я, але сказав, що має послання для «американського керівництва».

Гаррі заявив, що США — країна, яка його прийняла — відіграють «виключну роль» у цьому конфлікті, бо коли Україна погодилася відмовитися від ядерної зброї, Америка зобов'язалася захищати кордони України та її суверенітет.

«Це момент для американського лідерства – момент, коли Америка має показати, що вона може виконувати свої міжнародні договірні зобов'язання – не через благодійність, а через свою незмінну роль у глобальній безпеці та стратегічній стабільності», - сказав син короля Чарльза на адресу адміністрації Трампа.

Реклама

Нагадаємо, у рамках цієї поїздки герцог Сассекський також візьме участь у заходах фонду Invictus Games, який він заснував після відходу з британської армії.

А ще планує побачити роботу благодійної організації з розмінування The Halo Trust, яка йому дуже дорога, оскільки його мати – принцеса Діана – працювала з ними в Анголі незадовго до своєї смерті 1997 року.

У промові на конференції з безпеки Гаррі повторив слова своєї матері.

«Я тут не як політик. Я тут як солдат, який розуміє, що таке служіння, як гуманіст, який бачив людські жертви конфлікту, і як друг України, який вважає, що світ не повинен звикати до цієї війни чи не помічати її наслідків».

Реклама

1997 року в Анголі його мати Діана заявила перед камерами, що вона «не політичний діяч», а «гуманітарний».