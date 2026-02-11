- Дата публікації
Принц і принцеса Брунейські поділилися першим фото своєї новонародженої дочки
Принц Брунея та його дружина нещодавно стали батьками та поділилися першою фотографією своєї новонародженої дочки.
Принц Матін та принцеса Аніша Брунейські опублікували у Instagram фото дівчинки, яка з’явилася на світ 8 лютого та написали у супровідному тексті:
«Захра Маріам Болкіах ♥️
Ми з Анішою дуже вдячні неймовірній команді JPMC за їхню виняткову турботу та підтримку, і дуже вдячні всім за добрі побажання».
На знімку сплячу дитини тримає на руках щасливий батько Матін. Це перша дитина пари.