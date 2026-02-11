ТСН у соціальних мережах

49
1 хв

Принц і принцеса Брунейські поділилися першим фото своєї новонародженої дочки

Принц Брунея та його дружина нещодавно стали батьками та поділилися першою фотографією своєї новонародженої дочки.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Матін та принцеса Аніша Брунейські

Принц Матін і принцеса Аніша Брунейські / © instagram.com/tmski

Принц Матін та принцеса Аніша Брунейські опублікували у Instagram фото дівчинки, яка з’явилася на світ 8 лютого та написали у супровідному тексті:

«Захра Маріам Болкіах ♥️

Ми з Анішою дуже вдячні неймовірній команді JPMC за їхню виняткову турботу та підтримку, і дуже вдячні всім за добрі побажання».

Принц Матін і принцеса Аніша Брунейські / © instagram.com/tmski

Принц Матін і принцеса Аніша Брунейські / © instagram.com/tmski

На знімку сплячу дитини тримає на руках щасливий батько Матін. Це перша дитина пари.

49
