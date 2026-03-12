Принц і принцеса Уельські покаталися на рятувальній шлюпці Темзою

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Після візиту на продовольчий ринок і до броварні подружжя відвідало рятувальну станцію Королівської національної рятувальної служби. Там принцові Вільяму дозволили покерувати рятувальною шлюпкою, а Кейт сиділа за ним і поруч із членами команди рятувальників.

Уельські прибули туди, щоб більше дізнатися про важливу роботу співробітників та волонтерів RNLI, які рятують життя на Темзі, і мали там, судячи з фотографій, дуже пізнавальний час.

«Вежа» — найзавантаженіша рятувальна станція RNLI, яка працює 24 години на добу 365 днів на рік. Цей візит присвячений 25-річчю служби рятувальників RNLI, які також патрулюють пляжі Великої Британії та надають підтримку з великими річковими заходами.

