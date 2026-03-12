ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
1 хв

Принц і принцеса Уельські покаталися на рятувальній шлюпці Темзою

У принца Вільяма та його дружини принцеси Кейт сьогодні насичений день, який вони проводять у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Вільям та принцеса Кейт

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Після візиту на продовольчий ринок і до броварні подружжя відвідало рятувальну станцію Королівської національної рятувальної служби. Там принцові Вільяму дозволили покерувати рятувальною шлюпкою, а Кейт сиділа за ним і поруч із членами команди рятувальників.

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Уельські прибули туди, щоб більше дізнатися про важливу роботу співробітників та волонтерів RNLI, які рятують життя на Темзі, і мали там, судячи з фотографій, дуже пізнавальний час.

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

«Вежа» — найзавантаженіша рятувальна станція RNLI, яка працює 24 години на добу 365 днів на рік. Цей візит присвячений 25-річчю служби рятувальників RNLI, які також патрулюють пляжі Великої Британії та надають підтримку з великими річковими заходами.

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Getty Images

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
97
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie