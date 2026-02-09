ТСН у соціальних мережах

Принц і принцеса Уельські порушили мовчання з приводу скандального брата короля Чарльза

Принц і принцеса Уельські заявили, що їхні думки, як і раніше, зосереджені на жертвах.

Принц Вільям та принцеса Кейт

Кенсінгтонський палац підтвердив, що принц і принцеса Уельські висловили «глибоке занепокоєння» з приводу викриттів, пов'язаних зі скандалом навколо Джеффрі Епштейна та Ендрю Маунтбаттен-Віндзора.

Це перший випадок, коли позиція Вільяма та Кейт щодо цього скандалу була публічно оприлюднена, і їхні думки «як і раніше зосереджені на жертвах», оскільки це питання продовжує хвилювати монархію.

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Представник Кенсінгтонського палацу заявив: «Я можу підтвердити, що принц і принцеса Уельські глибоко стурбовані викриттями, що продовжуються. Їхні думки, як і раніше, зосереджені на жертвах», — цитує його слова журнал Ok!.

Діяльність королівської родини в останні тижні була значною мірою затьмарена скандалом з Епштейном, який продовжувався після публікації владою США величезного масиву документів, пов'язаних з покійним педофілом.

Ендрю та принц Едвард / © Associated Press

Нагадаємо, що раніше молодший син королеви Єлизавети II — принц Едвард — публічно висловився про зв'язок його брата з Епштейном.

