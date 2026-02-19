Принц і принцеса Уельські відмовилися коментувати арешт Ендрю Маунтбеттен-Віндзора

Кейт та Вільям Уельські з королем Чарльзом / © Getty Images

У 66-й день народження колишнього герцога Йоркського заарештували за підозрою у зловживанні службовим становищем у його нинішньому тимчасовому будинку Вуд-Фарм у Сандрінгемі.

Пізніше вдень його брат король Чарльз випустив заяву, в якій сказав, що надає повну підтримку поліції та сподівається на «справедливий та належний процес розслідування цього питання».

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор / © Associated Press

Очікувалося, що принц Уельський Вільям, як спадкоємець престолу, також випустить заяву через ситуацію, але, як стало відомо журналу People, він і його дружина Кетрін, принцеса Уельська, вирішили підтримати монарха і не робити своїх окремих заяв.

Раніше цього місяця представник принца Вільяма і принцеси Кейт заявив, що вони «глибоко стурбовані» викриттями щодо засудженого за сексуальні злочини Епштейна, які продовжують з'являтися після публікації останньої порції документів у справі Епштейна 30 січня.

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

«Я можу підтвердити, що принц і принцеса глибоко стурбовані викриттями. Їхні думки, як і раніше, зосереджені на жертвах», — заявив прессекретар 9 лютого із Саудівської Аравії, де Вільям перебував на той час із офіційним візитом.

Також сьогодні на публіці з'явилася королева Камілла. Вона відвідала концертний зал у Лондоні і їй також не вдалося уникнути запитань про Ендрю.