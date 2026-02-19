- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 191
- Час на прочитання
- 1 хв
Принц і принцеса Уельські відмовилися коментувати арешт Ендрю Маунтбеттен-Віндзора
Принц і принцеса Уельські повною мірою підтримують короля Чарльза і не випускатимуть власну заяву через арешт Ендрю Маунтбеттен-Віндзора.
У 66-й день народження колишнього герцога Йоркського заарештували за підозрою у зловживанні службовим становищем у його нинішньому тимчасовому будинку Вуд-Фарм у Сандрінгемі.
Пізніше вдень його брат король Чарльз випустив заяву, в якій сказав, що надає повну підтримку поліції та сподівається на «справедливий та належний процес розслідування цього питання».
Очікувалося, що принц Уельський Вільям, як спадкоємець престолу, також випустить заяву через ситуацію, але, як стало відомо журналу People, він і його дружина Кетрін, принцеса Уельська, вирішили підтримати монарха і не робити своїх окремих заяв.
Раніше цього місяця представник принца Вільяма і принцеси Кейт заявив, що вони «глибоко стурбовані» викриттями щодо засудженого за сексуальні злочини Епштейна, які продовжують з'являтися після публікації останньої порції документів у справі Епштейна 30 січня.
«Я можу підтвердити, що принц і принцеса глибоко стурбовані викриттями. Їхні думки, як і раніше, зосереджені на жертвах», — заявив прессекретар 9 лютого із Саудівської Аравії, де Вільям перебував на той час із офіційним візитом.
Також сьогодні на публіці з'явилася королева Камілла. Вона відвідала концертний зал у Лондоні і їй також не вдалося уникнути запитань про Ендрю.