Принц і принцеса Уельські з дітьми з'явилися на великодній службі у Віндзорі

Британська королівська родина сьогодні зібралася на святкову службу у Віндзорі.

Сім'я Уельських на Великдень

Сім’я Уельських на Великдень / © Associated Press

Принц і принцеса Уельські разом з дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї були зазнімковані фотографами дорогою до каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Принцеса Кейт сьогодні демонструє образ ніжних кремових відтінків. На ній костюм з крепу з мереживним оздобленням Self Portrait з поясом на жакеті, капелюх з декором у вигляді дубового листа від Juliette Millinery та кавові туфлі на підборах Ralph Lauren з телячої шкіри. Волосся Кетрін розпущене і, як завжди, злегка накручене локонами, що робить зачіску стильною і простою в той же час. На шиї у неї ланцюжок з хрестом, а у вухах сережки-висячки з перлами королеви Єлизавети II та легкий денний макіяж на обличчі.

Принцеса Шарлотта цього святкового дня одягнена в пальто схожого відтінку, а її волосся заплетене в улюблені кіски. Принц Вільям та його сини — принци Джордж та Луї — були в класичних костюмах, сорочках та краватках.

Сьогодні на релігійній службі сім’я Уельських присутня разом з королем Чарльзом і королевою Каміллою, принцесою Анною, Пітером Філіпсом з його нареченою Гаррієт Сперлінг та їхніми доньками, а також принцесою Анною та її чоловіком сером Тімоті Лоренсом та принцом Едвардом з сином Джеймсом Уессекським.

