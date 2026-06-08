Принц Карл Філіп підкорив серця прихильників чарівною фотографією з дочкою - принцесою Інес

Принц Карл Філіп з дочкою принцесою Інес

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На фотографії, опублікованій шведським палацом, Карл Філіп зазнімкований у синьому костюмі, військово-морському капелюсі та чорній краватці, тримаючи на руках свою молодшу дочку, яка народилася у лютому 2025 року.

Маленьку Інес тримали подалі від камери, але вона всеодно мала такий милий вигляд у традиційній сукні, виконаній у кольорах шведського прапора. Її волосся було мило зібране в хвіст стрічкою відповідного кольору.

Принц Карл Філіп з дочкою принцесою Інес

В підписі до зображення йшлося: «Бажаємо вам щасливого національного свята!», а також містив емодзі у вигляді квітки.

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Принцеса Інес - четверта дитина Карла Філіпа та принцеси Софії. Подружжя вітало свою дочку 7 лютого 2025 року, і цього року, на честь першого дня народження, вони поділилися милою фотографією дівчинки. На сімейному знімку Інес мала дуже грайливий вигляд в милій блакитній сукні з воланами.

Принцеса Інес

Нагадаємо, на честь свята кронпринцеса Вікторія – сестра Карла Філіпа – також поділилася фотографіями своїх дітей – принцеси Естель та принца Оскара.

Принц Карл Філіп та принцеса Софія з дочкою принцесою Інес / © Getty Images

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