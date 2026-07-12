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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
136
Час на прочитання
1 хв

Принц Луї демонструє свою фірмову пустотливу поведінку на задньому плані сімейної фотографії Уельських

Цими кадрами принцеса Кейт поділилася в їхньому акаунті в Instagram.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Луї

Принц Луї / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принцеса опублікувала в Instagram зворушливі фотографії зі своєю сім'єю після завершення Національного сходження на три вершини.

Фото було зроблено біля підніжжя гори Ір Віддфа (Сноудон), щоб відзначити виконання умов участі в челенджі. Кетрін завершила челендж на підтримку благодійної організації Королівської лікарні Марсден, яка займається боротьбою з раком.

Принцеса Кейт та принц Луї / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принцеса Кейт та принц Луї / © Instagram принца і принцеси Уельских

На фотографіях молодша дитина Кейт та принца Уельського, принц Луї продемонстрував вкотре свою пустотливу натуру, погравшись із собакою його дядька Джеймса Міддлтона.

А на іншому зворушливому знімку принц Луї тримає за руку свою матір після того, як вона виконала завдання та поспілкувалася з рештою членів сім'ї.

Принцеса Кейт і принцеса Шарлотта, а на задньому фоні принц Луї / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принцеса Кейт і принцеса Шарлотта, а на задньому фоні принц Луї / © Instagram принца і принцеси Уельских

Завдання полягало в тому, щоб за 24 години підкорити найвищі вершини Шотландії, Англії та Уельсу. Кейт піднялася на шотландську Бен-Невіс заввишки 1345 м, на англійську Скафелл-Пайк, досягнувши висоти 978 м, і, нарешті, на валлійську Сноудон, або Ір-Віддфа, заввишки 1085 м.

Сім'я Міддлтон і сім'я Уельських / © Instagram принца і принцеси Уельских

Сім'я Міддлтон і сім'я Уельських / © Instagram принца і принцеси Уельских

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
136
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