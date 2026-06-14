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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
17
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1 хв

Принц Луї не остався без уваги публіки на параді на честь дня народження його дідуся короля Чарльза III

Молодший син Кейт та Вільяма Уельських, принц Луї, як завжди відзначився на параді Trooping the Colour у Лондоні.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Луї

Принц Луї / © Getty Images

Вчора вдень британська королівська родина зібралася на парад, щоб відсвяткувати день народження короля Чарльза ІІІ.

8-річний принц Луї спостерігав за парадом та прольотом пілотажної групи «Червоні стріли» з балкону Букінгемського палацу разом зі своїми старшими братом — принцом Джорджем та сестрою — принцесою Шарлоттою.

Родина Уельських на параді Trooping the Colour / © Associated Press

Родина Уельських на параді Trooping the Colour / © Associated Press

Луї, одягнений у синій костюм, білу сорочку і небесно-блакитну краватку, що гармоніювала із вбранням його мами принцеси Кейт, як завжди дуркував і гримасував, чим, зрозуміло, привернув увагу публіки.

Принци Джордж і Луї / © Getty Images

Принци Джордж і Луї / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

Принцеса Кейт та принц Луї / © Associated Press

Принцеса Кейт та принц Луї / © Associated Press

Принцеса Шарлотта, зазначимо, також дала привід поговорити про себе. Вона була одягнена в чарівну білу сукню, а її волосся було заплетене гарним бантом, зшитим на замовлення брендом Jane Taylor London. Кажуть, це був найбільший аксесуар для волосся, який колись носила принцеса Шарлотта.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
17
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