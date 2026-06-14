Принц Луї не остався без уваги публіки на параді на честь дня народження його дідуся короля Чарльза III

Принц Луї / © Getty Images

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Вчора вдень британська королівська родина зібралася на парад, щоб відсвяткувати день народження короля Чарльза ІІІ.

8-річний принц Луї спостерігав за парадом та прольотом пілотажної групи «Червоні стріли» з балкону Букінгемського палацу разом зі своїми старшими братом — принцом Джорджем та сестрою — принцесою Шарлоттою.

Родина Уельських на параді Trooping the Colour / © Associated Press

Луї, одягнений у синій костюм, білу сорочку і небесно-блакитну краватку, що гармоніювала із вбранням його мами принцеси Кейт, як завжди дуркував і гримасував, чим, зрозуміло, привернув увагу публіки.

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Принци Джордж і Луї / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

Принцеса Кейт та принц Луї / © Associated Press

Принцеса Шарлотта, зазначимо, також дала привід поговорити про себе. Вона була одягнена в чарівну білу сукню, а її волосся було заплетене гарним бантом, зшитим на замовлення брендом Jane Taylor London. Кажуть, це був найбільший аксесуар для волосся, який колись носила принцеса Шарлотта.

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