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Принц Луї не остався без уваги публіки на параді на честь дня народження його дідуся короля Чарльза III
Молодший син Кейт та Вільяма Уельських, принц Луї, як завжди відзначився на параді Trooping the Colour у Лондоні.
Вчора вдень британська королівська родина зібралася на парад, щоб відсвяткувати день народження короля Чарльза ІІІ.
8-річний принц Луї спостерігав за парадом та прольотом пілотажної групи «Червоні стріли» з балкону Букінгемського палацу разом зі своїми старшими братом — принцом Джорджем та сестрою — принцесою Шарлоттою.
Луї, одягнений у синій костюм, білу сорочку і небесно-блакитну краватку, що гармоніювала із вбранням його мами принцеси Кейт, як завжди дуркував і гримасував, чим, зрозуміло, привернув увагу публіки.
Принцеса Шарлотта, зазначимо, також дала привід поговорити про себе. Вона була одягнена в чарівну білу сукню, а її волосся було заплетене гарним бантом, зшитим на замовлення брендом Jane Taylor London. Кажуть, це був найбільший аксесуар для волосся, який колись носила принцеса Шарлотта.