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Принц Луї знову зачарував усіх: милі кадри молодшого сина Уельських з параду Trooping the Colour
Королівські шанувальники у захваті від фотографій принца Луї Уельського зі святкування дня народження його діда — короля Чарльза III.
Луї відомий своїми зухвалими витівками на публічних заходах королівської сім’ї та є незмінним улюбленцем фанатів на великих національних заходах.
На параді Trooping the Colour, який ознаменував святкування дня народження короля Чарльза III (монарх насправді народився у листопаді, але згідно з давньою традицією, британські монархи відзначають свій день народження у червні, коли тепла погода), принц Луї знову був у центрі уваги.
Луї був одягнений, як і його старший брат Джордж у темно-синій костюм, білу сорочку та червону краватку. 7-річний принц мило усміхався, махав рукою публіці з балкона Букінгемського палацу і звернув на себе увагу фотографів, коли прикривав обличчя руками, їдучи в кареті та сидячи поряд із старшим братом.
Ми зібрали кілька кумедних фотографій принца Луї з параду Trooping the Colour, які викликали особливе розчулення у королівських шанувальників.
Нагадаємо, сьогодні, у всесвітній День батька, принц Вільям Уельський поділився двома новими фотографіями зі своїми трьома дітьми у соцмережах.