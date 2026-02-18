ТСН у соціальних мережах

Суспільство
246
2 хв

Принц Уельський Вільям зробив важливу публічну заяву

Церемонія вручення премії Earthshot Prize, започаткованої принцом Вільямом, відбудеться цього року в Індії.

Ольга Кузьменко
Принц Вільям

Принц Вільям / © Associated Press

Спадкоємець британського престолу представить свою екологічну ініціативу у жвавому мегаполісі Мумбаї. Захід збере разом лідерів у сфері охорони навколишнього середовища та бізнесу, інвесторів та філантропів, а п'ять лауреатів отримають призові фонди у розмірі 1 мільйон фунтів стерлінгів кожен, пише Daily Mail.

Earthshot Prize - це найбільша ініціатива майбутнього короля на світовій арені, і він сподівається, що вона залишить після себе незабутню спадщину.

Принц Вільям у Бразилії / © Getty Images

Принц Вільям у Бразилії / © Getty Images

Цей захід є продовженням торішньої церемонії, яка відбулася у бразильському Ріо-де-Жанейро. Інші церемонії нагородження проходили у Кейптауні, Сінгапурі, Бостоні та Лондоні.

Одна з причин, через яку принц так хотів провести церемонію нагородження в Індії, полягає в тому, що саме там мешкає більше фіналістів та лауреатів, ніж у будь-якій іншій країні. Він також вважає, що, незважаючи на проблеми із забрудненням довкілля, Індія доводить, що екологічна відповідальність може стимулювати економічне зростання, сприяючи всьому — від чистої енергії та нових технологій до відновлення природи.

"Ми повинні й надалі дивитися в майбутнє з невідкладністю та оптимізмом, тому я радий, що Мумбаї прийме церемонію вручення премії Earthshot Prize 2026 року", - сказав принц Уельський.

Вільям та Кейт в Індії 2016 року / © Getty Images

Вільям та Кейт в Індії 2016 року / © Getty Images

Поки що невідомо, чи приєднається до нього в цій поїздці його дружина Кейт. Водночас, нагадаємо, вони відвідували Індію у квітні 2016 року.

