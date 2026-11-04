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Принц Вільям із сином Джорджем з'явився на футбольному матчі у Барселоні
Принц Джордж приєднався до свого батька, принца Вільяма, щоб повболівати за свою улюблену футбольну команду в Іспанії під час шкільних канікул.
Принц Вільям та принц Джордж провели вечір удвох, вболіваючи за свою улюблену футбольну команду «Астон Вілла».
3 листопада члени королівської родини вирушили до Іспанії, щоб переглянути матч Ліги чемпіонів між «Астон Віллою» та «Барселоною», який відбувся на стадіоні «Камп Ноу».
Футбольний клуб «Барселона» написав у соцмережах:
«ФК "Барселона" радий вітати Його Королівську Високість принца Уельського та Його Королівську Високість принца Джорджа на стадіоні «Камп Ноу». Дякуємо, що приєдналися до нас цього особливого вечора футболу Ліги чемпіонів за участю вашої улюбленої "Астон Вілли"».
Принци були одягнені у повсякденний одяг. Джордж був у каптурі через дощову погоду, а Вільям — у кепці.
Батько трьох дітей передав свою любов до футболу своїм дітям, особливо старшому синові, принцу Джорджу. Принц Вільям одного разу сказав, що його старший син є «частиною прайду» — так називають уболівальників «Астон Вілли», на емблемі якої зображено лева.