Принц Вільям категорично не хоче миритися з братом Гаррі: друзі Уельських назвали причину

Принци Вільям і Гаррі / © Associated Press

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В інтерв'ю журналу GQ принц Гаррі публічно зголосився помиритися зі своїми королівськими родичами.

Герцог Сассекський визнав, що однією з причин, через яку він і Меган Маркл вирішили повернутися до Великої Британії, було бажання бути ближче до своєї сім'ї.

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Меган і Гаррі в Ноттінгемі / © Getty Images

2020 року пара ухвалила сенсаційне рішення відмовитися від своїх обов'язків старших членів королівської родини, що працюють та переїхати до США. Живучи в Америці пара дала кілька гучних інтерв'ю і зняли власний серіал на Netflix під назвою «У пошуках свободи» (Finding Freedom), присвячений їхньому життю в королівській родині, де вони висунули низку звинувачень на адресу своїх родичів.

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Герцог Сассекський також опублікував свої мемуари "Запасний", в яких він висунув додаткові звинувачення.

Потім, у серпні 2026 року, пара оголосила про повернення до Великої Британії зі своїми двома дітьми, Арчі та Лілібет. Наразі діти навчаються у британській школі і за словами Меган їм там дуже подобається.

Принц Гаррі з дітьми / © Instagram Меган Маркл

Тепер герцог Сассекський розповів журналу GQ про свій досвід переживання горя та висловив надію налагодити стосунки зі своєю родиною після повернення до Великої Британії.

«Деякі люди не хочуть, щоби все вийшло. Я хочу, щоби все вийшло. Враховуючи все інше, що відбувається у світі, найважливіше – це примирення, ось у чому суть», - сказав принц Гаррі.

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Як пише журнал Ok! ворожнеча між двома братами не припинилася після повернення Гаррі з Америки, і Вільям та Кейт тоді заявили, що хочуть «дивитися в майбутнє». Друзі пари сказали, що вони хотіли уникнути драми, пов'язаної з поверненням Меган і Гаррі.

Ось що говорять близькі друзі Уельських про це:

«Зараз принц Вільям не може уявити відновлення відносин зі своїм братом. Він, як і раніше, глибоко скривджений багатьма речами, які принц Гаррі публічно говорив про нього та інших членів сім'ї».

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Getty Images

У цьому ж інтерв'ю принц Гаррі у трьох словах розповів про стан здоров'я свого батька - короля Чарльза.

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