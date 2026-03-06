Принц Вільям кумедно пожартував з незнайомки, коли продавав пиріжки в Корнуоллі

Принц Вільям / © Getty Images

Принц Уельський відвідав сімейне підприємство, відоме виробництвом традиційних корнуолських пиріжків у Сент-Мартині.

Під час розмови з клієнткою телефоном, яка робила замовлення, Вільям неправильно почув ім'я жінки, коли уточнював замовлення. «Соковитий?» — здивовано спитав він. Коли продавці вибухнули сміхом, він швидко усміхнувся і вимовив «О, Джозі! Пробач, Джозі, я думав, ти сказала "соковитий", перепрошую».

Принц Вільям / © Getty Images

Жінка мала забрати пиріжки о 13:45, після того, як Вільям вирушив на зустріч із співробітниками пожежно-рятувальної служби до розташованої неподалік громадської пожежної частини Гелстона, але після прибуття їй повідомили, з ким саме вона розмовляла, — пише Daily Mail.

Кажуть, вона була захоплена тим, що її обслуговував сам принц Уельський. А команда Gear Farm подарувала їй 15 пиріжків безкоштовно на знак подяки за те, що вона була така люб'язна по телефону.

Принц Вільям продавав пиріжки у Корнуоллі / © Getty Images

Пізніше жінка поговорила з репортерами, представившись Джозі Траунсон, яка живе за 20 хвилин їзди від ферми.

"Я була приголомшена, коли дізналася про це", - сказала вона. «Я гадки не мала, хто відповідає на мій дзвінок, але на іншому кінці дроту був…», — запнулася вона, розповідаючи цю історію.

Також під час візиту Вільям зустрів Василя Лохвінова, українського фермера та біженця, який зараз працює на фермі «Гір», вирощуючи овочі для їхніх пиріжків.

«Ми постійно думаємо про вас усіх», — сказав Вільям йому, його дружині Надії, і дев'ятирічній дочці Любові. «Ми сподіваємось і молимося, щоб війна в Україні скоро закінчилася».

Принцеса Уельська Кейт у Лестері / © Getty Images

Нагадаємо, принцеса Уельська не супроводжувала Вільяма до Корнуолла, оскільки цього дня Кейт вирушила до Лестера, щоб відзначити різноманіття, креативність та багату спадщину міста.