ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1059
Час на прочитання
1 хв

Принц Вільям мало не сконфузився з селфі для шанувальниці, вона прийшла йому на допомогу

Принц Уельський пройшовся вулицею Мел біля Букінгемського палацу на заході, присвяченому врученню премії Earthshot Prize, де йому випала можливість попрактикуватися в техніці селфі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Принц Вільям з шанувальницею

Принц Вільям з шанувальницею / © Getty Images

Принц і принцеса Уельські під час своїх публічних виходів часто зупиняються, щоб зробити селфі, обійнятись та поспілкуватися з публікою.

У вівторок принц Вільям провів захід «Крикет на Мелл», присвячений його премії Earthshot Prize, і під час зустрічі вирішив привітати шанувальників королівської родини, але одному з них не сподобалася його техніка селфі.

Принц Вільям з шанувальницею / © Getty Images

Принц Вільям з шанувальницею / © Getty Images

Одна з шанувальниць передала Вільяму свій телефон, щоб зробити спільний знімок, але швидко поправила його руку, щоб забезпечити ідеальний ракурс для пари, пише журнал Hello! . Вільям, схоже, не заперечував такого активного підходу і продовжував усміхатися для фотографії. Захоплена прихильниця продовжувала базікати з охороною Вільяма, поки член королівської сім'ї просувався до наступного в черзі.

Хоча королівський протокол з роками пом'якшав, і члени королівської сім'ї тепер приймають прохання зробити селфі, дехто з них все ж таки говорить, що їм це не подобається. В основному йдеться про старших членів сім'ї.

Принц Вільям на цьому самому заході / © Getty Images

Принц Вільям на цьому самому заході / © Getty Images

Нагадаємо, вчора король Філіп VI та королева Летиція також робили селфі з людьми під час візиту до міста Сеута.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie