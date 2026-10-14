- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 1059
- Час на прочитання
- 1 хв
Принц Вільям мало не сконфузився з селфі для шанувальниці, вона прийшла йому на допомогу
Принц Уельський пройшовся вулицею Мел біля Букінгемського палацу на заході, присвяченому врученню премії Earthshot Prize, де йому випала можливість попрактикуватися в техніці селфі.
Принц і принцеса Уельські під час своїх публічних виходів часто зупиняються, щоб зробити селфі, обійнятись та поспілкуватися з публікою.
У вівторок принц Вільям провів захід «Крикет на Мелл», присвячений його премії Earthshot Prize, і під час зустрічі вирішив привітати шанувальників королівської родини, але одному з них не сподобалася його техніка селфі.
Одна з шанувальниць передала Вільяму свій телефон, щоб зробити спільний знімок, але швидко поправила його руку, щоб забезпечити ідеальний ракурс для пари, пише журнал Hello! . Вільям, схоже, не заперечував такого активного підходу і продовжував усміхатися для фотографії. Захоплена прихильниця продовжувала базікати з охороною Вільяма, поки член королівської сім'ї просувався до наступного в черзі.
Хоча королівський протокол з роками пом'якшав, і члени королівської сім'ї тепер приймають прохання зробити селфі, дехто з них все ж таки говорить, що їм це не подобається. В основному йдеться про старших членів сім'ї.
Нагадаємо, вчора король Філіп VI та королева Летиція також робили селфі з людьми під час візиту до міста Сеута.