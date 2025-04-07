Принц Вільям / © Associated Press

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Днями стало відомо, що старший син короля Чарльза — принц Вільям — звернувся до адвокатської компанії лорда Мішкона Mishcon de Reya, яка займалася процесом розірвання шлюбу його батьків — Чарльза і Діани 1995 року.

Ця фірма була започаткована покійним лордом Віктором Мішконом, який був адвокатом принцеси Діани. І тепер спадкоємець британського престолу доручив компанії Mishcon de Reya діяти від його імені, відмовившись у такий спосіб від адвокатів свого батька короля Чарльза з Harbottle & Lewis.

Король Чарльз та принц Вільям / © Getty Images

«Вільям хотів діяти самостійно. Він не хотів продовжувати користуватись послугами адвокатів батька. Все просто. Він хоче бути сам собою», — каже джерело, яке побажало залишитися неназваним, пише Daily Mail.

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Рішення Вільяма розглядається в Букінгемському палаці як черговий приклад його бажання піти іншим шляхом, ніж його батько. А успадковане ним величезне герцогство Корнуолл після сходження Чарльза на престол 2022 року означає, що гроші не мають значення. Маєток забезпечує Вільяму дохід у розмірі щонайменше 20 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 25 мільйонів доларів) на рік.

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press