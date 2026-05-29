Принц Вільям назвав цікавий факт про свою доньку — принцесу Шарлотту
Принцеса Шарлотта Уельська — затята прихильниця клубу, якому також віддає перевагу її мати, принцеса Уельська.
Не секрет, що Вільям і його старший син принц Джордж є фанатами команди «Астон Вілла», а принцеса Шарлотта любить зовсім інший клуб.
Як пише Daily Mail, принц Уельський заявив, що принцеса вболіває за клуб Челсі, як і її мати принцеса Кетрін.
Нещодавно принц розмовляв зі школярами з початкової школи Нанследан у Ньюквеї і, коли одна з дівчаток сказала майбутньому королеві, що вболіває за «Челсі», Вільям відповів: «Моя донька обожнює „Челсі“».
