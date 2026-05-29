Принцеса Шарлотта

Не секрет, що Вільям і його старший син принц Джордж є фанатами команди «Астон Вілла», а принцеса Шарлотта любить зовсім інший клуб.

Як пише Daily Mail, принц Уельський заявив, що принцеса вболіває за клуб Челсі, як і її мати принцеса Кетрін.

Принцеса Кейт і принцеса Шарлотта

Нещодавно принц розмовляв зі школярами з початкової школи Нанследан у Ньюквеї і, коли одна з дівчаток сказала майбутньому королеві, що вболіває за «Челсі», Вільям відповів: «Моя донька обожнює „Челсі“».

Принц Вільям та принцеса Шарлотта

