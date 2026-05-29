Принц Вільям назвав цікавий факт про свою доньку — принцесу Шарлотту

Принцеса Шарлотта Уельська — затята прихильниця клубу, якому також віддає перевагу її мати, принцеса Уельська.

Ольга Кузьменко
Принцеса Шарлотта / © Associated Press

Не секрет, що Вільям і його старший син принц Джордж є фанатами команди «Астон Вілла», а принцеса Шарлотта любить зовсім інший клуб.

Як пише Daily Mail, принц Уельський заявив, що принцеса вболіває за клуб Челсі, як і її мати принцеса Кетрін.

Принцеса Кейт і принцеса Шарлотта / © Associated Press

Нещодавно принц розмовляв зі школярами з початкової школи Нанследан у Ньюквеї і, коли одна з дівчаток сказала майбутньому королеві, що вболіває за «Челсі», Вільям відповів: «Моя донька обожнює „Челсі“».

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Шарлотта також має хобі, як у її бабусі принцеси Діани.

Принц Вільям та принцеса Шарлотта / © Associated Press

