Принц Вільям об’єднався з відомою супермоделлю заради важливої місії: що про це відомо

Принц Вільям і Жизель Бундхен / © Associated Press

Earthshot Prize — це міжнародна премія, яка відзначає сміливі ідеї, спрямовані на вирішення найсерйозніших проблем планети.

Стало відомо, що Бундхен приєднається до команди мрії, яка, мабуть, є втіленням видатних осіб, які прагнуть глобальних змін: телеведучий і захисник навколишнього середовища сер Девід Аттенборо, акторка Кейт Бланшетт, шефкухар Жозе Андрес і генеральний директор Всесвітньої організації торгівлі доктор Нгозі Оконджо-Івеала, пише журнал People.

Принц Вільям / © Associated Press

Вона також стане першою бразилійкою в раді — ідеальний час для цього, оскільки церемонія вручення цьогорічних нагород відбудеться в Ріо-де-Жанейро, 5 листопада.

Принц Уельський відвідає кілька заходів у Ріо напередодні церемонії, перш ніж вирушити на кліматичну конференцію ООН у Белені (Бразилія) 6 листопада.

Премія Earthshot Prize покликана привернути увагу до таких, які надихають та інноваційних рішень найгостріших екологічних проблем планети, присуджуючи нагороди за п’ятьма ключовими напрямками.

Жизель Бундхен зазначила, що для неї «велика честь» взяти участь у місії Вільяма.

Жизель Бундхен / © Associated Press

«Захист природи завжди був близьким моєму серцю, і я побачила силу об’єднання світових спільнот та підтримки інновацій для створення реальних змін», — сказала вона у своїй заяві. «Кожна дія важлива, велика або маленька, і разом ми можемо сприяти змінам, щоб захистити планету, яку ми називаємо своїм домом», — каже супермодель.

Жизель багато років займається захистом довкілля. Разом із сім’єю вона створила проєкт «Чиста вода» на півдні Бразилії, де вона народилася. Вона також брала участь в ініціативах, спрямованих на захист дикої природи, лісовідновлення та регенеративне сільське господарство, а також працювала над підвищенням обізнаності з Програмою ООН з навколишнього середовища.

Жизель Бундхен / © Getty Images

Півроку тому Жизель стала мамою втретє, тому зараз модель також зосереджена на батьківстві.