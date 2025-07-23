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Принц Вільям перервав літні канікули, щоб зробити важливу заяву: що сказав майбутній король
Принц Уельський підтвердив, що найближчими днями відвідає великий захід.
Кенсінгтонський палац оголосив, що принц Вільям вирушить у неділю до Швейцарії, щоб підтримати «Левиць» у фіналі жіночого Євро-2025. Раніше цього місяця принц, який є покровителем Футбольної асоціації, вирушив до Цюріха, щоб підтримати команду під час матчу з Нідерландами на груповому етапі турніру.
У неділю Англія зіграє у фіналі з Німеччиною чи Іспанією після перемоги над Італією з рахунком 2:1 у додатковий час учора увечері.
Зазначимо, що нині Вільям насолоджується літніми канікулами зі своєю дружиною Кейт та трьома дітьми — Джорджем, Шарлоттою та Луї, які перебувають на шкільних канікулах. Сім’я Уельських, як і решта членів королівської родини, відпочиває від королівських обов’язків у липні та серпні через щільний графік заходів, пише express.co.uk.
Нагадаємо, вчора, 22 липня, принцу Джорджу виповнилося 12 років і сім’я поділилася новим портретним знімком іменинника.