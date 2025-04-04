Принц Вільям перервав їхню з Кейт відпустку, щоб зробити важливу заяву: що він сказав

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

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Принц Уельський вийшов на зв’язок, щоб оголосити про те, де відбудеться започаткована ним екологічна премія Earthshot Prize Awards 2025 року.

Вперше церемонія присвячена охороні навколишнього середовища відбудеться в Бразилії, в Ріо-де-Жанейро в листопаді 2025 року. У тому самому місяці Бразилія ухвалить саміт ООН зі зміни клімату Cop30.

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

Очікується, що присутність принца Вільяма на церемонії вручення премії Earthshot Prize буде підтверджена ближче до її проведення.

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«Коли ми привозимо премію Earthshot до Бразилії, країни, багатої на біорізноманіття та екологічні інновації, ми бачимо новий імпульс для нових ідей, спрямованих на створення більш здорових та безпечних способів прожити наше життя. Для нас велика честь розповісти про людей, які роблять наш світ кращим для нас і наших дітей», — сказав Вільям у своєму зверненні, опублікованому в Instagram.

Нагадаємо, принц Уельський був присутній на останніх чотирьох церемоніях — у Кейптауні 2024 року, у Сінгапурі 2023 року, у Бостоні 2022 року та на інавгураційній церемонії у Лондоні 2021 року. Принцеса Кейт приєдналася до свого чоловіка на заходах у Лондоні та Бостоні.

Кейт і Вільям на церемонії у Бостоні / © Associated Press