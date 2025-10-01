ТСН у соціальних мережах

Суспільство
430
1 хв

Принц Вільям поділився несподіваним одкровенням про дуже особистий момент: що сказав син короля Чарльза

Нещодавно спадкоємець британського престолу взяв участь у записі спеціального епізоду серіалу Юджина Леві на Apple TV+ «Неохочий мандрівник».

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Вільям

Принц Вільям / © Associated Press

Принц Вільям запросив ведучого на прогулянку Віндзором і розповів, чому це місце для нього таке особливе.

В одній зі сцен Юджин запитує 43-річного принца Вільяма, чи сумує він за своєю бабусею, Її Величністю королевою Єлизаветою II, на що принц Уельський відповів:

Юджин Леві та принц Вільям у Віндзорі

«Так, насправді сумую за бабусею і дідусем. Відтоді багато що змінилося, і ти ніби думаєш про те, що їх більше немає, і особливо про Віндзор, адже для мене Віндзор — це вона. Їй тут дуже подобалося, вона проводила тут більшу частину часу. Сьогодні, показуючи вам околиці, я намагаюся показати все так, як хотіла б вона, щоб ви побачили. У неї тут також були коні, і ви можете собі уявити, що для неї це було дуже важливо, тому їй тут і подобалося», — сказав спадкоємець, цитує його слова Hello!

Королева Єлизавета II і принц Вільям / © Reuters

Королева Єлизавета II померла у віці 96 років у замку Балморал 8 вересня 2022 року, через 17 місяців після смерті свого коханого чоловіка, герцога Единбурзького. Через три роки стала відома офіційна причина її смерті, і це була зовсім не старість.

430
