Принц Вільям поділився несподіваним одкровенням про свою бабусю — королеву Єлизавету II
Минулого тижня Вільям з дружиною принцесою Кейт відвідали організацію, якою опікувалася покійна монархиня.
У третю річницю смерті королеви, принц і принцеса Уельські вирушили до Саннінгдейла і відвідали Національну федерацію жіночих інститутів.
Візит було організовано на честь багаторічної співпраці покійної королеви з організацією. Під час візиту Вільяма та Кейт поспілкувалися з королівською сім’єю поспілкувалися з членами Інституту та поділилися історіями про покійну Єлизавету II.
«Минуло три роки від того часу, як померла моя бабуся. Вона грала велику роль у житті WI і багато говорила про це. Я вперше тут і вперше знайомлюся з WI, тож для мене це величезна честь».
Він попросив членів клубу поділитися спогадами про покійну королеву і пізніше сказав їм: «Не можу повірити, що минуло вже три роки — це пролетіло так швидко», і вони поговорили про пристрасть його бабусі до коней та конярства, пише express.co.uk.
Принц також розповів, що у Єлизавети II був старий iPad, який вона використала, щоб спостерігати за народженням своїх лошат за допомогою віддаленої камери, додавши, що «багато лошат народжувалося в Сандрінгемі».
Королева Єлизавета II, нагадаємо, дуже любила коней і їздила верхи практично до самої смерті 2022 року.