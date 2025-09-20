ТСН у соціальних мережах

Принц Вільям поділився несподіваним одкровенням про свою бабусю — королеву Єлизавету II

Минулого тижня Вільям з дружиною принцесою Кейт відвідали організацію, якою опікувалася покійна монархиня.

Принц Вільям та королева Єлизавета II

Принц Вільям і королева Єлизавета II / © Getty Images

У третю річницю смерті королеви, принц і принцеса Уельські вирушили до Саннінгдейла і відвідали Національну федерацію жіночих інститутів.

Візит було організовано на честь багаторічної співпраці покійної королеви з організацією. Під час візиту Вільяма та Кейт поспілкувалися з королівською сім’єю поспілкувалися з членами Інституту та поділилися історіями про покійну Єлизавету II.

Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

«Минуло три роки від того часу, як померла моя бабуся. Вона грала велику роль у житті WI і багато говорила про це. Я вперше тут і вперше знайомлюся з WI, тож для мене це величезна честь».

Він попросив членів клубу поділитися спогадами про покійну королеву і пізніше сказав їм: «Не можу повірити, що минуло вже три роки — це пролетіло так швидко», і вони поговорили про пристрасть його бабусі до коней та конярства, пише express.co.uk.

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Принц також розповів, що у Єлизавети II був старий iPad, який вона використала, щоб спостерігати за народженням своїх лошат за допомогою віддаленої камери, додавши, що «багато лошат народжувалося в Сандрінгемі».

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Королева Єлизавета II, нагадаємо, дуже любила коней і їздила верхи практично до самої смерті 2022 року.

