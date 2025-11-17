Принц Вільям поділився одкровенням про дружину принцесу Кейт і їхніх дітей

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Виступаючи на бразильському телебаченні, принц Вільям розповів, як вони з дружиною пережили кілька важких місяців, коли Кейт Міддлтон боролася з раком.

Принц Уельський розповів про «складні питання» та труднощі, з якими він та його дружина зіткнулися, розповідаючи своїм трьом маленьким дітям про діагноз принцеси Уельської.

У відвертій розмові з бразильським телеведучим Лучано Гаком у кабінці канатної дороги під час його п’ятиденної поїздки в цю латиноамериканську країну минулого тижня Вільям розповів про те, як вони з дружиною пережили кілька важких років, і дав рідкісну можливість заглянути в сімейне життя, пише.

Принц Уельський сказав, що вони з Кейт відверто розповіли 12-річному принцу Джорджу, 10-річній принцесі Шарлотті та семирічному принцу Луї про боротьбу принцеси з раком. «Кожна сім’я переживає важкі часи і разом долає труднощі», — сказав він. «Те, як ви справляєтеся із цими моментами, має вирішальне значення. Ми вирішили розповісти нашим дітям усі — і добрі, і погані новини».

Кейт і Вільям Уельські з дітьми Джорджем, Шарлоттою та Луї / © Associated Press

«Ми пояснюємо їм, чому відбуваються ті чи інші речі і чому вони можуть засмучуватися. Багато питань можуть залишитися без відповіді — гадаю, всі батьки через це проходять. Немає жодних чітких правил для батьків, і ми вирішили говорити про все», — сказав Вільям.

Нагадаємо, принцеса Кейт сміливо розповіла світові, що у березні 2024 року їй поставили діагноз невідомої форми раку, лише через кілька тижнів після того, як її свекр, король Чарльз, отримав такий самий діагноз. Тоді Кетрін записала відеозвернення до публіки, в якому сказала, що їм потрібен час, щоб осмислити новину та пояснити Джорджу, Шарлотті та Луї, що відбувається.

Король Чарльз, принцеса Кейт і принц Вільям / © Associated Press

