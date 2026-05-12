Суспільство
103
Принц Вільям пожартував про свої "мішки під очима" на садовій вечірці у палаці

Принц та принцеса Уельські влаштували вечірку в саду Букінгемського палацу у п'ятницю, 8 травня, де розповіли гостям, що напередодні пізно увечері дивилися футбольний матч.

Ольга Кузьменко
Принц Вільям

Принц Вільям / © Associated Press

Улюблена команда принца Вільяма "Астон Вілла" здобула перемогу, яка вивела їх у фінал Ліги Європи. 43-річний спадкоємець особисто підтримував команду на трибунах, а 44-річна принцеса Кейт дивилася гру вдома зі своїми дітьми: 12-річним принцом Джорджем, 11-річною принцесою Шарлоттою та 8-річним принцом Луї.

Принц Вільям був присутній на матчі / © Getty Images

Принцеса Кейт заявила на вечірці в саду, що діти хотіли піти з батьком на матч у четвер увечері: «Вони хотіли піти на матч, але ми дозволили їм залишитися допізна та подивитися його вдома», - прокоментувала вона, цитує її слова People.

Принцеса Уельська додала, що її чоловік не боїться голосно висловлювати своє невдоволення, коли дивиться матчі «Астон Вілли» по телевізору, і їхні діти наслідують його приклад.

Принцеса Кейт та принц Вільям Уельські на садовій вечірці / © Associated Press

"Вони всі так сильно шумлять, навіть Луї", - сказала вона, як повідомляє видання.

Принц Вільям тим часом зізнався, що після нічного спортивного заходу у нього з'явилися «мішки під очима» перед садовим прийомом у Букінгемському палаці, куди було запрошено тисячі гостей на чай та тістечка на знак визнання їхніх заслуг перед суспільством.

Принц Вільям / © Associated Press

