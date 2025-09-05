ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
495
Час на прочитання
1 хв

Принц Вільям продемонстрував улюблений жест на адресу дружини Кейт на їхньому першому публічному заході цієї осені

Принц і принцеса Уельські вчора вперше з’явилися на публічному заході після літньої відпустки, а троє їхніх дітей повернулися за шкільні парти.

Ольга Кузьменко
Кейт та Вільям Уельські

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Пара відвідала нещодавно перетворені сади Музею природної історії у Лондоні, де у них відбулася зустріч із молоддю та дітьми.

Ми вже розглядали образ принцеси Уельської, а також розповідали, що вона вперше дебютувала на публічному заході з новим відтінком волосся та новою довжиною волосся. Шанувальники хвалять новий образ Кейт.

Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

А також під час заходу звернули увагу, що Кейт та Вільям знову продемонстрували на публіці свій улюблений ніжний жест одне до одного. Принц обійняв свою дружину за спину, коли вони прямували до музею і це потрапило в об’єктиви фотокамер.

Цей жест досить романтичний, тонкий та поважний. Також це показує, що вони надають підтримку та турботу одне одному у моменти, коли за ними спостерігає весь світ. Раніше ми зібрали цілу добірку таких жестів Уельських.

Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

495
