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Принц Вільям розповів, де зберігає свій телефон під час офіційних виходів
Принц Вільям обходиться без телефону під час королівських заходів, і це не дивно, адже майбутній король зовсім не має часу на те, щоб відволікатися на гаджет під час важливих публічних виходів.
44-річний принц Уельський ненароком показав, де зберігає свій телефон під час офіційних виходів, у момент, знятий на камеру, коли він прибув на церемонію вручення премії Tusk Awards у Лондоні в середу, 11 листопада.
На відео, опублікованому журналом Hello!, видно, як автомобіль спадкоємця престолу під'їжджає до місця проведення заходу, а Вільям сидить на задньому сидінні. Принц, схоже, востаннє глянув на свій телефон, перш ніж передати його помічникові, що сидів поруч, який поклав пристрій у кишеню піджака.
Потім інший помічник відчинив двері машини принца Вільяма, і спадкоємець вийшов, поправив піджак, прикрашений червоним маком, після чого потис руку Чарлі Мейг'ю, засновнику благодійної організації з охорони дикої природи в Африці, яка проводила цей захід.
Не дивно, що під час офіційних заходів члени королівської родини доручають помічникові тримати телефони. Рідко можна побачити членів королівської сім'ї з таким пристроєм.
Однак таке траплялося — під час параду Trooping the Colour у червні герцога Кентського помітили з телефоном у руках на балконі Букінгемського палацу, мабуть, щоб зняти на відео проліт літаків Королівських ВПС та натовпу людей, що зібралися в Лондоні на щорічному параді на честь дня народження британського монарха.
Незважаючи на те, що принц Вільям, принцеса Кейт та інші члени королівської родини не носять із собою власних телефонів, вони, як відомо, роблять селфі з людьми просто під час прогулянок.