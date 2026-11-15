Принц Вільям розповів, де зберігає свій телефон під час офіційних виходів

Принц Вільям / © Getty Images

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44-річний принц Уельський ненароком показав, де зберігає свій телефон під час офіційних виходів, у момент, знятий на камеру, коли він прибув на церемонію вручення премії Tusk Awards у Лондоні в середу, 11 листопада.

На відео, опублікованому журналом Hello!, видно, як автомобіль спадкоємця престолу під'їжджає до місця проведення заходу, а Вільям сидить на задньому сидінні. Принц, схоже, востаннє глянув на свій телефон, перш ніж передати його помічникові, що сидів поруч, який поклав пристрій у кишеню піджака.

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Принц Вільям / © Getty Images

Потім інший помічник відчинив двері машини принца Вільяма, і спадкоємець вийшов, поправив піджак, прикрашений червоним маком, після чого потис руку Чарлі Мейг'ю, засновнику благодійної організації з охорони дикої природи в Африці, яка проводила цей захід.

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Не дивно, що під час офіційних заходів члени королівської родини доручають помічникові тримати телефони. Рідко можна побачити членів королівської сім'ї з таким пристроєм.

Однак таке траплялося — під час параду Trooping the Colour у червні герцога Кентського помітили з телефоном у руках на балконі Букінгемського палацу, мабуть, щоб зняти на відео проліт літаків Королівських ВПС та натовпу людей, що зібралися в Лондоні на щорічному параді на честь дня народження британського монарха.

Принц Вільям / © Getty Images

Незважаючи на те, що принц Вільям, принцеса Кейт та інші члени королівської родини не носять із собою власних телефонів, вони, як відомо, роблять селфі з людьми просто під час прогулянок.

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