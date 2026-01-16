ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
1 хв

Принц Вільям розповів, хто ще спить у їхньому ліжку з принцесою Кейт

Принц Вільям нещодавно розкрив цікаву деталь про їхній із принцесою Кейт сон.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Вільям та принцеса Кейт

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Associated Press

Майбутній король розповів під час візиту до герцогського коледжу Сток-Клімсленд, що він і Кетрін дозволяють своїй собаці кокер-спанієлю Орлі спати з ними в королівському ліжку.

Цю вкрай особисту подробицю про їхні звички сну розповіла ірландська акторка Луїза Гарланд в ефірі радіостанції Hits Radio Cornwall, повідомивши тисячам слухачів: "Принц Вільям сказав, що його маленький песик спить з ними на ліжку вночі, з ним і Кейт", пише express.

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Експертка зі сну Семмі Марго розповіла, чому сон із домашніми тваринами може бути терапевтичним.

«Сон із домашніми тваринами може знизити тривожність, знижуючи кров'яний тиск та вивільняючи мелатонін, який допомагає регулювати циркадний ритм та синхронізувати цикл сну та неспання з днем ​​та вночі. Це також може допомогти налагодити режим дня, у домашніх тварин часто є розпорядок дня, а значить, це може допомогти вам дотримуватися того самого часу відходу до сну і пробудження. Також доведено, що це зменшує кількість нічних жахіть: деяких собак можна навчити допомагати під час таких снів, тому що вони можуть розпізнавати ваші фізичні симптоми. Якщо їх навчити, вони будуть реагувати на ваші симптоми, лягаючи на ваше тіло, що заспокоїть вас та допоможе знову заснути».

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Getty Images

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
124
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie