Принц Вільям розповів, хто ще спить у їхньому ліжку з принцесою Кейт

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Associated Press

Майбутній король розповів під час візиту до герцогського коледжу Сток-Клімсленд, що він і Кетрін дозволяють своїй собаці кокер-спанієлю Орлі спати з ними в королівському ліжку.

Цю вкрай особисту подробицю про їхні звички сну розповіла ірландська акторка Луїза Гарланд в ефірі радіостанції Hits Radio Cornwall, повідомивши тисячам слухачів: "Принц Вільям сказав, що його маленький песик спить з ними на ліжку вночі, з ним і Кейт", пише express.

Експертка зі сну Семмі Марго розповіла, чому сон із домашніми тваринами може бути терапевтичним.

«Сон із домашніми тваринами може знизити тривожність, знижуючи кров'яний тиск та вивільняючи мелатонін, який допомагає регулювати циркадний ритм та синхронізувати цикл сну та неспання з днем ​​та вночі. Це також може допомогти налагодити режим дня, у домашніх тварин часто є розпорядок дня, а значить, це може допомогти вам дотримуватися того самого часу відходу до сну і пробудження. Також доведено, що це зменшує кількість нічних жахіть: деяких собак можна навчити допомагати під час таких снів, тому що вони можуть розпізнавати ваші фізичні симптоми. Якщо їх навчити, вони будуть реагувати на ваші симптоми, лягаючи на ваше тіло, що заспокоїть вас та допоможе знову заснути».