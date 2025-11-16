ТСН у соціальних мережах

Принц Вільям розповів, коли він дозволить принцу Джорджу користуватися телефоном

Раніше принц Уельський вже публічно ділився інформацією про те, яке ставлення у його сім’ї до мобільних телефонів у руках дітей.

Принц Джордж і принц Вільям

Принц Джордж і принц Вільям / © Associated Press

А нещодавно Вільям заявив, що дозволить принцу Джорджу користуватися мобільним телефоном, коли той піде до середньої школи наступного року. 12-річний хлопчик зараз навчається у школі Ламбрук у Беркширі, де також навчаються його молодші брат та сестра — принцеса Шарлотта та принц Луї.

У вересні наступного року Джордж перейде до іншої школи, оскільки школа Ламбрук призначена лише для дітей віком від трьох до 13 років, а підлітковий вік юного члена королівської родини розпочнеться у липні наступного року.

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

В інтерв’ю бразильському телеведучому Лучано Хаку принц Вільям розповів, що Джордж, 10-річна Шарлотта і 7-річний Луї поки не мають мобільних телефонів. Говорячи про своє обережне ставлення до технологій, він сказав: «Це справді складно. Наші діти не мають телефонів». Але додав, що він дозволить Джорджу мати мобільний телефон, коли він перейде до середньої школи наступного року, але тільки з «обмеженим доступом», пише express.

Принц Уельський зазначив, що вони з дружиною принцесою Кейт розмовляють із дітьми та пояснюють, чому вважають, що мобільні телефони шкідливі для дітей.

Принц Вільям / © Associated Press

Принц Вільям / © Associated Press

Говорячи про плюси та мінуси використання мобільного телефону, принц додав: «При повному доступі діти бачать в інтернеті те, чого їм не слід бачити. Але за обмеженого доступу, я думаю, він корисний для обміну повідомленнями».

Принцеса Кейт, нагадаємо, нещодавно нарвалася на критику на свою адресу, коли опублікувала есе, в якому написала, що екрани руйнують реальні стосунки. Багато хто королівську особу підтримали, але були й ті, хто вважав, що вона не має поняття про те, як виховують дітей у звичайних сім’ях, де немає цілодобових нянь та помічників, а батьки змушені ходити на роботу.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Кейт / © Getty Images

