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Принц Вільям розповів про нове захоплення його молодших дітей — Луї та Шарлотти
Принц Вільям розповів про сімейне життя зі своїми двома молодшими дітьми під час спеціального випуску програми Ґрема Нортона на каналі BBC One.
Принц Уельський поділився новим захопленням принцеси Шарлотти, якій 11 років та принца Луї, якому 8 років. За словами Вільяма його діти «люблять» телешоу «Зрадники-знаменитості».
44-річний Вільям зробив цю заяву, зненацька з'явившись в ефірі програми Грема Нортона на каналі BBC One. Говорячи про улюблене шоу, ведучою якого є Клаудія Вінклман, він зізнався: «Я обожнюю його, вся сім'я його обожнює. Шарлотта та Луї від нього в захваті. Це справді гарне телебачення», пише журнал Hello!.
Вільям приєднався до Кейт Бланшетт, Роберта Ірвіна та Ганни Воддінгем у токшоу, щоб розповісти про свою екологічну премію Earthshot Prize, яка об'єднує всіх чотирьох гостей.
На запитання про те, як він відключається від роботи, він відповів: «Це музика та кіно. Мені подобається поринати у фільми, які змушують замислитися».