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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
518
Час на прочитання
1 хв

Принц Вільям розповів про нове захоплення його молодших дітей — Луї та Шарлотти

Принц Вільям розповів про сімейне життя зі своїми двома молодшими дітьми під час спеціального випуску програми Ґрема Нортона на каналі BBC One.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Луї та принцеса Шарлотта

Принц Луї та принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принц Уельський поділився новим захопленням принцеси Шарлотти, якій 11 років та принца Луї, якому 8 років. За словами Вільяма його діти «люблять» телешоу «Зрадники-знаменитості».

44-річний Вільям зробив цю заяву, зненацька з'явившись в ефірі програми Грема Нортона на каналі BBC One. Говорячи про улюблене шоу, ведучою якого є Клаудія Вінклман, він зізнався: «Я обожнюю його, вся сім'я його обожнює. Шарлотта та Луї від нього в захваті. Це справді гарне телебачення», пише журнал Hello!.

Принц Луї та принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принц Луї та принцеса Шарлотта / © Getty Images

Вільям приєднався до Кейт Бланшетт, Роберта Ірвіна та Ганни Воддінгем у токшоу, щоб розповісти про свою екологічну премію Earthshot Prize, яка об'єднує всіх чотирьох гостей.

На запитання про те, як він відключається від роботи, він відповів: «Це музика та кіно. Мені подобається поринати у фільми, які змушують замислитися».

Принц Вільям та принцеса Шарлотта / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принц Вільям та принцеса Шарлотта / © Instagram принца і принцеси Уельских

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