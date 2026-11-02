Принц Луї та принцеса Шарлотта / © Getty Images

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Принц Уельський поділився новим захопленням принцеси Шарлотти, якій 11 років та принца Луї, якому 8 років. За словами Вільяма його діти «люблять» телешоу «Зрадники-знаменитості».

44-річний Вільям зробив цю заяву, зненацька з'явившись в ефірі програми Грема Нортона на каналі BBC One. Говорячи про улюблене шоу, ведучою якого є Клаудія Вінклман, він зізнався: «Я обожнюю його, вся сім'я його обожнює. Шарлотта та Луї від нього в захваті. Це справді гарне телебачення», пише журнал Hello!.

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Принц Луї та принцеса Шарлотта / © Getty Images

Вільям приєднався до Кейт Бланшетт, Роберта Ірвіна та Ганни Воддінгем у токшоу, щоб розповісти про свою екологічну премію Earthshot Prize, яка об'єднує всіх чотирьох гостей.

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На запитання про те, як він відключається від роботи, він відповів: «Це музика та кіно. Мені подобається поринати у фільми, які змушують замислитися».

Принц Вільям та принцеса Шарлотта / © Instagram принца і принцеси Уельских

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