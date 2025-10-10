ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
1 хв

Принц Вільям розповів про важку втрату в сім’ї під час нещодавнього відвертого інтерв’ю

Під час нещодавньої зустрічі з Юджином Леві у Віндзорському замку принц Вільям розповів ведучому «Неохочого мандрівника», який виходить на Apple TV+ про те, як сім’я пережила втрату домашнього улюбленця.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Юджин Леві та принц Вільям з собакою Орлою

Юджин Леві та принц Вільям з собакою Орлою

Під час екскурсії приватними садами Віндзорського замку в одній із сцен серіалу Юджина до них приєднується вихованець принца, кокер-спаніель Орла. Ведучий пригостив собаку ласощами, а Вільям зазначив, що Орла цілком задоволена.

У бесіді принц Уельський згадав про свого попереднього англійського кокер-спанієля Лупо, який, на жаль, помер у листопаді 2020 року.

Юджин Леві та принц Вільям з собакою Орлою

Юджин Леві та принц Вільям з собакою Орлою

«Орла насправді племінниця нашого іншого собаки, Лупо, якого ми, на жаль, втратили під час карантину», — каже принц. «На жаль, це було дуже сумно».

Подружжя отримало собаку в подарунок на весілля 2011 року від молодшого брата Кейт, Джеймса Міддлтона. Лупо був важливою частиною родини Уельських, оскільки вони привітно приймали трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. Цуценя супроводжувало принца та принцесу в кількох скромних поїздках на матчі з поло та кінні змагання, а також з’явилося на одній із перших офіційних фотографій принца Джорджа.

Юджин Леві та принц Вільям з собакою Орлою

Юджин Леві та принц Вільям з собакою Орлою

Орла приєдналася до сім’ї у січні 2021 року. Кажуть, нещодавно вона привела чотирьох цуценят. Фото з ними та принцом Вільямом ви могли бачити раніше.

Принц Вільям

Принц Вільям

Нагадаємо, в цьому ж інтерв’ю принц Уельський зробив відверте зізнання про дружину Кейт та дітей.

Дата публікації
Кількість переглядів
73
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie