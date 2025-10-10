Принц Вільям розповів про важку втрату в сім’ї під час нещодавнього відвертого інтерв’ю

Юджин Леві та принц Вільям з собакою Орлою

Під час екскурсії приватними садами Віндзорського замку в одній із сцен серіалу Юджина до них приєднується вихованець принца, кокер-спаніель Орла. Ведучий пригостив собаку ласощами, а Вільям зазначив, що Орла цілком задоволена.

У бесіді принц Уельський згадав про свого попереднього англійського кокер-спанієля Лупо, який, на жаль, помер у листопаді 2020 року.

«Орла насправді племінниця нашого іншого собаки, Лупо, якого ми, на жаль, втратили під час карантину», — каже принц. «На жаль, це було дуже сумно».

Подружжя отримало собаку в подарунок на весілля 2011 року від молодшого брата Кейт, Джеймса Міддлтона. Лупо був важливою частиною родини Уельських, оскільки вони привітно приймали трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. Цуценя супроводжувало принца та принцесу в кількох скромних поїздках на матчі з поло та кінні змагання, а також з’явилося на одній із перших офіційних фотографій принца Джорджа.

Орла приєдналася до сім’ї у січні 2021 року. Кажуть, нещодавно вона привела чотирьох цуценят. Фото з ними та принцом Вільямом ви могли бачити раніше.

Принц Вільям

Нагадаємо, в цьому ж інтерв’ю принц Уельський зробив відверте зізнання про дружину Кейт та дітей.