- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 613
- Час на прочитання
- 1 хв
Принц Вільям та Кейт перервали свій відпочинок, щоб виступити з важливою заявою
Принц і принцеса Уельські висловили шок із приводу раптових повеней у Непалі, де десятки британських громадян числяться серед сотень зниклих безвісти і, ймовірно, загиблих.
У заяві, опублікованій у четвер, вони сказали:
«Ми думаємо про всіх, хто постраждав у цій жахливій катастрофі».
Це сталося лише через кілька годин після того, як король заявив, що він і королева «вбиті горем» і висловили «найглибші співчуття» постраждалим від «руйнівних» раптових повеней у Непалі, повідомляє Hello! з посиланням на палац.
У повідомленні, підписаному їхніми особистими ініціалами та опублікованому в соціальних мережах, принц Вільям та Кейт заявили:
«Масштаби руйнувань уздовж непальсько-китайського кордону шокують. Ми думаємо про всіх, хто постраждав у цій жахливій катастрофі. Ми особливо співчуваємо сім'ям, які змушені з нетерпінням чекати на новини, і громадам, які переживають таку велику втрату. Ми неймовірно вдячні всім тим, хто працює в таких небезпечних умовах, рятуючи людей та надаючи допомогу постраждалим».
Зазначимо, що в результаті масштабних раптових повеней на непальсько-тибетському кордоні понад 900 осіб вважаються зниклими безвісти, і щонайменше 359 людей загинули. Рятувальники продовжують пошуки тих, хто вижив, тоді як будинки та дороги зруйновані, а мости змиті.