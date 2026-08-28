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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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613
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Принц Вільям та Кейт перервали свій відпочинок, щоб виступити з важливою заявою

Принц і принцеса Уельські висловили шок із приводу раптових повеней у Непалі, де десятки британських громадян числяться серед сотень зниклих безвісти і, ймовірно, загиблих.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Вільям та принцеса Кейт

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Associated Press

У заяві, опублікованій у четвер, вони сказали:

«Ми думаємо про всіх, хто постраждав у цій жахливій катастрофі».

Це сталося лише через кілька годин після того, як король заявив, що він і королева «вбиті горем» і висловили «найглибші співчуття» постраждалим від «руйнівних» раптових повеней у Непалі, повідомляє Hello! з посиланням на палац.

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

У повідомленні, підписаному їхніми особистими ініціалами та опублікованому в соціальних мережах, принц Вільям та Кейт заявили:

«Масштаби руйнувань уздовж непальсько-китайського кордону шокують. Ми думаємо про всіх, хто постраждав у цій жахливій катастрофі. Ми особливо співчуваємо сім'ям, які змушені з нетерпінням чекати на новини, і громадам, які переживають таку велику втрату. Ми неймовірно вдячні всім тим, хто працює в таких небезпечних умовах, рятуючи людей та надаючи допомогу постраждалим».

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Зазначимо, що в результаті масштабних раптових повеней на непальсько-тибетському кордоні понад 900 осіб вважаються зниклими безвісти, і щонайменше 359 людей загинули. Рятувальники продовжують пошуки тих, хто вижив, тоді як будинки та дороги зруйновані, а мости змиті.

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