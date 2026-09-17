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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Принц Вільям та принцеса Кейт у схожих образах приїхали з візитом до Ротсея

Кейт та Вільям Уельські прибули сьогодні з візитом до міста Ротсей у Шотландії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Вільям та принцеса Кейт

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Принц і принцеса Уельські, які також носять титули герцога і герцогині Ротсейських, відвідали острів, щоб підтримати місцеві спільноти, зміцнити зв'язки з жителями та відзначити важливість волонтерської діяльності.

Кетрін мала елегантний вигляд в осінньому вбранні. Вона одягла оливкову водолазку, вузькі джинси-скіні з поясом і плащ Burberry накинула зверху, взута принцеса була в коричневі чоботи-челсі.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Її макіяж був свіжим і сяйливим, а волосся укладене в її фірмові вільні хвилі. Кейт усміхалася і була такою щасливою. Принц Вільям також мав радісний вигляд, на ньому була куртка, сорочка, джемпер та штани, і все було підібрано у кольоровій гамі до тону вбрання його дружини.

Подружжя планує провести час з місцевими жителями, зокрема відвідати паб Anchor Tavern, який належить місцевій громаді, де вони дізнаються про те, наскільки важливі невеликі, повсякденні взаємодії для побудови стійких та згуртованих спільнот.

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Associated Press

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Associated Press

А ще зустрінуться із тими, хто працює над захистом навколишнього середовища на острові Б'ют.

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