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Принц Вільям та принцеса Кейт у схожих образах приїхали з візитом до Ротсея
Кейт та Вільям Уельські прибули сьогодні з візитом до міста Ротсей у Шотландії.
Принц і принцеса Уельські, які також носять титули герцога і герцогині Ротсейських, відвідали острів, щоб підтримати місцеві спільноти, зміцнити зв'язки з жителями та відзначити важливість волонтерської діяльності.
Кетрін мала елегантний вигляд в осінньому вбранні. Вона одягла оливкову водолазку, вузькі джинси-скіні з поясом і плащ Burberry накинула зверху, взута принцеса була в коричневі чоботи-челсі.
Її макіяж був свіжим і сяйливим, а волосся укладене в її фірмові вільні хвилі. Кейт усміхалася і була такою щасливою. Принц Вільям також мав радісний вигляд, на ньому була куртка, сорочка, джемпер та штани, і все було підібрано у кольоровій гамі до тону вбрання його дружини.
Подружжя планує провести час з місцевими жителями, зокрема відвідати паб Anchor Tavern, який належить місцевій громаді, де вони дізнаються про те, наскільки важливі невеликі, повсякденні взаємодії для побудови стійких та згуртованих спільнот.
А ще зустрінуться із тими, хто працює над захистом навколишнього середовища на острові Б'ют.