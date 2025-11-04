Принц Вільям уже в Бразилії: десять милих фото майбутнього короля з першого дня візиту до країни

Принц Уельський Вільям у Бразилії / © Associated Press

Принц Вільям прибув до країни сам без своєї дружини принцеси Кейт, вона залишилася в їхньому новому будинку у Віндзорі з дітьми, куди сім’я нещодавно переїхала, оскільки діти пари вже повернулися за шкільні парти після осінніх канікул.

Візит до Бразилії Вільям розпочав з огляду головних визначних пам’яток Ріо, включаючи гору Цукрова Голова та міський стадіон «Маракана», де пограв із дітьми у футбол.

Напередодні цієї поїздки принц Уельський розповів журналу Hello!:

«Як батько я постійно думаю про світ, який успадкують мої діти. Я хочу, щоб вони росли в оточенні природи, можливостей та надії на майбутнє. Але я також знаю, що якщо ми не будемо сміливо діяти зараз, це майбутнє опиниться під загрозою. Премія Earthshot Prize — це можливість переломити ситуацію, довести нашим дітям, що ми готові боротися за їхнє майбутнє».

Церемонія вручення премій відбудеться в середу ввечері, принц виступить із програмною промовою. Нагадаємо, цей амбітний екологічний проєкт Вільям запустив п’ять років тому, щоби знайти 50 рішень для відновлення планети.

Ми зібрали для вас десять наймиліших фото майбутнього короля з цієї подорожі до Ріо.

