- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 247
- Час на прочитання
- 2 хв
Принц Вільям уже в Бразилії: десять милих фото майбутнього короля з першого дня візиту до країни
Принц Уельський Вільям учора вже прибив до Бразилії, де проведе церемонію вручення премії Earthshot Prize у Ріо-де-Жанейро наприкінці цього тижня.
Принц Вільям прибув до країни сам без своєї дружини принцеси Кейт, вона залишилася в їхньому новому будинку у Віндзорі з дітьми, куди сім’я нещодавно переїхала, оскільки діти пари вже повернулися за шкільні парти після осінніх канікул.
Візит до Бразилії Вільям розпочав з огляду головних визначних пам’яток Ріо, включаючи гору Цукрова Голова та міський стадіон «Маракана», де пограв із дітьми у футбол.
Напередодні цієї поїздки принц Уельський розповів журналу Hello!:
«Як батько я постійно думаю про світ, який успадкують мої діти. Я хочу, щоб вони росли в оточенні природи, можливостей та надії на майбутнє. Але я також знаю, що якщо ми не будемо сміливо діяти зараз, це майбутнє опиниться під загрозою. Премія Earthshot Prize — це можливість переломити ситуацію, довести нашим дітям, що ми готові боротися за їхнє майбутнє».
Церемонія вручення премій відбудеться в середу ввечері, принц виступить із програмною промовою. Нагадаємо, цей амбітний екологічний проєкт Вільям запустив п’ять років тому, щоби знайти 50 рішень для відновлення планети.
Ми зібрали для вас десять наймиліших фото майбутнього короля з цієї подорожі до Ріо.