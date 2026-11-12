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Принц Вільям в елегантному смокінгу та метелику відвідав церемонію в Лондоні
Принц Уельський Вільям був присутній на щорічній церемонії вручення премії Tusk Conservation Awards у Лондоні 11 листопада.
Вручення премій Tusk Conservation Awards відбулося у готелі Raffles London at The OWO у британській столиці.
На вечірньому заході принц з'явився у чорному смокінгу у стилі Black Tie з атласними загостреними лацканами та прямих штанях до тону із шовковими лампасами з боків.
На ньому також була класична біла вечірня сорочка з потайною планкою для ґудзиків, жорстким коміром і манжетами на запонках, доповнена чорною шовковою краваткою-метеликом, а на лацкані смокінгу був червоний мак. Взув принц лаковані туфлі-оксфорди на шнурівці.
На церемонії відзначили відданих своїй справі професіоналів, які демонструють експертні знання та лідерські якості у справі збереження біорізноманіття Африки. Премію присуджує благодійна організація Tusk, з якою Вільям був тісно пов'язаний протягом усього свого життя.
Принцеса Уельська, на жаль, не була присутньою на заході, але вчора відвідала громадську лікарню «Чейз» у Бордоні.