- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 142
- Час на прочитання
- 2 хв
Принц Вільям відмовився від давньої королівської традиції, коли народився їхній з Кейт первісток — принц Джордж
Раніше, коли в королівській родині з’являвся спадкоємець, а тим більше майбутній король, його батько виходив у день його народження до преси та публіки та повідомляв про це.
Коли ж Кейт та Вільям Уельські в липні 2013 року вітали свою першу дитину — сина принца Джорджа, принц Вільям вирішив відмовитися від цієї традиції і вважав за краще з’явитися перед камерами фотографів на ґанку Lindo Wing лікарні Святої Марії в Лондоні, разом із Кейт та їхнім новонародженим малюком.
У книжці Роберта Джобсона «Кетрін, принцеса Уельська» автор пише:
«Вільям відмовився від традиції, вони хотіли вийти всією сім’єю і повідомити весь світ про народження сина і те, наскільки вони щасливі».
«Ми з Вільямом чудово розуміли, що всі перебували у приємному хвилюванні, і ми неймовірно вдячні людям за підтримку, і я вважала важливим поділитися нашою радістю та вдячністю з людьми. У той же час ми були недосвідчені і переживали стільки різних емоцій», — казала Кетрін.
Представши перед публікою, принц стояв дуже близько до дружини, яка тримала на руках сина і сказав журналістам: «Це дуже особливі відчуття», а потім, підтвердивши чутки, що вже з’явилася в пресі, про те, що принц Джордж народився трохи пізніше передбачуваного терміну сказав: «Я потім йому поясню, що спізнюватися не добре».
Нагадаємо, у липні 2026 року принцу Джорджу виповниться вже 13 років. І на нього чекає новий і дуже важливий етап у житті.