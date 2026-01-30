Кейт та Вільям з принцом Джорджем у день його народження / © Associated Press

Коли ж Кейт та Вільям Уельські в липні 2013 року вітали свою першу дитину — сина принца Джорджа, принц Вільям вирішив відмовитися від цієї традиції і вважав за краще з’явитися перед камерами фотографів на ґанку Lindo Wing лікарні Святої Марії в Лондоні, разом із Кейт та їхнім новонародженим малюком.

У книжці Роберта Джобсона «Кетрін, принцеса Уельська» автор пише:

«Вільям відмовився від традиції, вони хотіли вийти всією сім’єю і повідомити весь світ про народження сина і те, наскільки вони щасливі».

«Ми з Вільямом чудово розуміли, що всі перебували у приємному хвилюванні, і ми неймовірно вдячні людям за підтримку, і я вважала важливим поділитися нашою радістю та вдячністю з людьми. У той же час ми були недосвідчені і переживали стільки різних емоцій», — казала Кетрін.

Представши перед публікою, принц стояв дуже близько до дружини, яка тримала на руках сина і сказав журналістам: «Це дуже особливі відчуття», а потім, підтвердивши чутки, що вже з’явилася в пресі, про те, що принц Джордж народився трохи пізніше передбачуваного терміну сказав: «Я потім йому поясню, що спізнюватися не добре».

Нагадаємо, у липні 2026 року принцу Джорджу виповниться вже 13 років. І на нього чекає новий і дуже важливий етап у житті.