Принц Вільям відпустив рідкісний жарт про свою бороду: що сказав спадкоємець престолу

Принц Уельський змінив стиль 2024 року, і тоді це викликало суспільний резонанс.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Уельський Вільям

Принц Уельський Вільям / © Associated Press

43-річний принц Уельський відвідав 1-й батальйон Мерсійського полку в Булфорді, графство Вілтшир. Вільям є головнокомандувачем полку і відвідував цей підрозділ минулого року в Естонії, де знову зустрівся з його солдатами після завершення їхнього шестимісячного відрядження в межах операції «Кабрит».

Там спадкоємець престолу розповів про можливі зміни у своїй зовнішності, які він міг би внести, під час ранкового чаювання з офіцерами, солдатами та сім’ями роти в офіцерській їдальні, мабуть, надихнувшись особистим стилем деяких із цих солдатів.

Принц Вільям захопився деякими з їхніх вусів і сказав: «Можливо, я в результаті поголю свою бороду і залишу вуса», пише People.

Принц Уельський носить бороду від літа 2024 року, змінивши свій образ, адже десятиліттями був гладко поголений. У серпні 2024 року Вільям з’явився з бородою у відеоролику, де разом зі своєю дружиною Кейт Міддлтон вітав збірну Великої Британії з перемогами на літніх Олімпійських іграх у Парижі.

Принцеса Кейт, схоже, схвалила новий імідж чоловіка. Експерти кажуть, що якби Кетрін це не сподобалося, Вільям не носив би бороду так довго.

