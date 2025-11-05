- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 367
- Час на прочитання
- 1 хв
Принц Вільям відтворив культову фотографію своєї матері — принцеси Діани — біля знаменитої статуї в Бразилії
Принц Уельський Вільям перебуває в Бразилії, куди прибув вручити премії Earthshot Prize.
Під час візиту принц Вільям відтворив культову фотографію своєї покійної матері, принцеси Діани, біля статуї Христа-Спасителя. Стоячи на оглядовому майданчику гори Корковадо, звідки відкривається чудовий краєвид на Ріо-де-Жанейро, Вільям позував для фотографії на тому самому місці, де стояла його мати понад 30 років тому.
Популярне туристичне місце було закрито для відвідувачів через візит принца сьогодні вранці, коли він зустрічався з фіналістами конкурсу Earthshot 2025 на вершині.
Принцеса Діана, мати Вільяма, відвідувала це бразильське місто у квітні 1991 року разом зі своїм тодішнім чоловіком, принцом Чарльзом. Тоді принц і принцеса Уельські здійснили п’ятиденний офіційний візит до Бразилії, але здебільшого різними маршрутами.
Діана зосередилася на соціальних питаннях та питаннях охорони здоров’я, тоді як Чарльз присвятив час проблемам довкілля.
Зазначимо, що візит принца Вільяма відбувся напередодні п’ятої щорічної церемонії вручення премії Earthshot Prize, яка відбудеться сьогодні ввечері в Музеї завтрашнього дня. Під час церемонії принц Вільям виділить ще 5 мільйонів фунтів стерлінгів п’яти різним екологічним ініціативам для ширшого поширення їхніх ідей у прагненні врятувати планету.
До речі, в Україні, у місті Трускавець, є копія цієї знаменитої бразильської статуї.