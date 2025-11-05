ТСН у соціальних мережах

Принц Вільям відтворив культову фотографію своєї матері — принцеси Діани — біля знаменитої статуї в Бразилії

Принц Уельський Вільям перебуває в Бразилії, куди прибув вручити премії Earthshot Prize.

Ольга Кузьменко
Принц Вільям

Принц Вільям / © Getty Images

Під час візиту принц Вільям відтворив культову фотографію своєї покійної матері, принцеси Діани, біля статуї Христа-Спасителя. Стоячи на оглядовому майданчику гори Корковадо, звідки відкривається чудовий краєвид на Ріо-де-Жанейро, Вільям позував для фотографії на тому самому місці, де стояла його мати понад 30 років тому.

Принцеса Уельська Діана, 1991 рік / © Getty Images

Принцеса Уельська Діана, 1991 рік / © Getty Images

Популярне туристичне місце було закрито для відвідувачів через візит принца сьогодні вранці, коли він зустрічався з фіналістами конкурсу Earthshot 2025 на вершині.

Принц Вільям / © Getty Images

Принц Вільям / © Getty Images

Принцеса Діана, мати Вільяма, відвідувала це бразильське місто у квітні 1991 року разом зі своїм тодішнім чоловіком, принцом Чарльзом. Тоді принц і принцеса Уельські здійснили п’ятиденний офіційний візит до Бразилії, але здебільшого різними маршрутами.

Принц Чарльз і принцеса Діана в Бразилії, 1991 рік / © Associated Press

Принц Чарльз і принцеса Діана в Бразилії, 1991 рік / © Associated Press

Діана зосередилася на соціальних питаннях та питаннях охорони здоров’я, тоді як Чарльз присвятив час проблемам довкілля.

Принц Вільям / © Getty Images

Принц Вільям / © Getty Images

Зазначимо, що візит принца Вільяма відбувся напередодні п’ятої щорічної церемонії вручення премії Earthshot Prize, яка відбудеться сьогодні ввечері в Музеї завтрашнього дня. Під час церемонії принц Вільям виділить ще 5 мільйонів фунтів стерлінгів п’яти різним екологічним ініціативам для ширшого поширення їхніх ідей у прагненні врятувати планету.

Принцеса Уельська Діана, 1991 рік / © Associated Press

Принцеса Уельська Діана, 1991 рік / © Associated Press

До речі, в Україні, у місті Трускавець, є копія цієї знаменитої бразильської статуї.

