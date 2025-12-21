Принц Вільям відвідав із сином Джорджем організацію, в якій бував зі своєю мамою принцесою Діаною: палац поділився фото

Принц Вільям із сином Джорджем / © Instagram принца і принцеси Уельских

Під час візиту майбутній король — принц Джордж — залишив запис у книжці відвідувачів просто під підписами свого батька та покійної бабусі, принцеси Діани, які відвідували організацію 1993 року.

На сторінці принца та принцеси Уельських поділилися фотографіями.

Принцеса Діана водила Вільяма та його молодшого брата, принца Гаррі, в ту саму благодійну організацію, коли Вільяму було приблизно стільки ж років, скільки зараз його старшому синові.

За даними благодійної організації, Вільям вперше відвідав «Прохід» зі своєю матір’ю, коли йому було 11 років, і від того часу це місце залишається центральним елементом суспільного життя Вільяма. 2019 року він офіційно став королівським покровителем організації, пише журнал People.

«Мої дитячі візити в це місце залишили в мене глибоке і незабутнє враження — вони показали мені, наскільки важливо забезпечити шанобливе, гідне і добре ставлення до всіх членів нашого суспільства, особливо до найбідніших, і надати їм можливості для реалізації свого потенціалу в житті», — поділився тоді Вільям.

Під час візиту Вільям та Джордж допомогли зібрати продуктові набори та спекти кекси для підопічних організації The Passage, які були присутні на обіді. Вони також допомогли прикрасити ялинку, яка раніше цього місяця використовувалася для прикраси Вестмінстерського абатства до різдвяного концерту принцеси Кейт.