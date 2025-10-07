Принц Вільям вперше за багато місяців згадав про брата Гаррі: що він сказав

Принци Вільям і Гаррі / © Associated Press

Під час нещодавнього візиту Гаррі до Великої Британії він зустрівся зі своїм батьком, королем Чарльзом (той запросив його на чаювання до Кларенс-гауса), але не зустрівся з Вільямом.

Однак у розмові з Юджином Леві у програмі «Неохочий мандрівник», коли його запитали про те, чи стане його 12-річний син принц Джордж королем, 43-річний принц Уельський вперше за кілька місяців після публічної сварки згадав свого брата Гаррі, пише журнал Ok!.

Принц Гаррі та принц Вільям / © Associated Press

«Це цікаве та складне запитання. Тому що тут є про що подумати. Але, звичайно, я хочу створити світ, в якому мій син пишався б тим, що ми робимо, світ і роботу, які дійсно змінюють життя людей на краще. Однак я сподіваюся, що ми не повернемося до тих практик минулого, в яких нам з Гаррі довелося зростати, і я зроблю все можливе, щоб ми не повернулися до цієї ситуації».

Коли Юджин згадав, що монархія рухатиметься в дещо іншому напрямку, Вільям відповів: «Думаю, можна з упевненістю сказати про зміни у моїх планах. Зміни на краще. І я це приймаю, і мені вони подобаються — я їх не боюся. Саме це мене надихає — сама думка про можливість запровадити якісь зміни. Не надто радикальні зміни, але зміни, які, на мою думку, необхідні».

Юджин Леві розмовляє з принцом Вільямом у Віндзорському парку

Нагадаємо, в цьому самому інтерв’ю принц Вільям зробив відверте зізнання про дружину Кейт та дітей.