Принц Вільям вимагав, щоб Меган Маркл не носила прикрас його матері Діани

Принц Вільямі Меган Маркл / © Associated Press

Реклама

Повідомляється, що принц Вільям "домагався гарантій", що Меган Маркл не носитиме прикраси принцеси Діани.

За словами королівського експерта Роберта Джобсона, принц Вільям під час роману Гаррі з Меган був стурбований тим, як стрімко все відбувається, і особливо його турбував той факт, щоб Меган не носила прикрас покійної принцеси Діани на своєму весіллі.

Весілля принца Гаррі та Меган Маркл / © Associated Press

«Мені сказали, що, все ще стурбований романтичним шлюбом брата, Вільям домагався від королеви гарантій того, що наречена Гаррі не носитиме прикраси принцеси Діани, хоча його власній дружині було дозволено їх носити», — пояснив Джобсон у своїй біографії 2024 року "Кетрін, принцеса Уельська: Біографія майбутньої королеви", уривки з якої були опубліковані в Daily Mail.

Реклама

У день весілля Меган одягла діамантову тіару-бандо королеви Марії. І хоча наречена не одягла жодних прикрас своєї покійної свекрухи у каплиці Святого Георгія, вона одягла культову аквамаринову каблучку принцеси Діани на вечірній прийом у Фрогмор-гаусі.

Меган і принц Гаррі дорогою на вечірній прийом у день свого весілля / © Associated Press

«Незважаючи на різкі випади та образливість з обох боків, весілля у Віндзорі у травні 2018 року минуло з величезним успіхом», - додав Джобсон. «На публіці члени королівської сім'ї сяяли від щастя, хоча приватно між ними панувала непримиренна ворожнеча», - писав автор.

Сьогодні в ювелірній скриньці Меган Маркл багато прикрас принцеси Діани. Одні із найзнакових – годинник від Cartier і золотий браслет Cartier Love.