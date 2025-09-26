ТСН у соціальних мережах

Принц Вільям зробив дуже відверте публічне зізнання: що сказав майбутній король

Принц Вільям зробив особисте відверте зізнання у спеціальному епізоді серіалу Юджина Леві на Apple TV+ «Неохочий мандрівник».

Принц Вільям

Принц Вільям / © Associated Press

У рідкісному інтерв’ю він розповів про один із найважчих років, який довелося пережити його родині.

43-річний принц Уельський з’явиться в майбутньому спеціальному епізоді серіалу Юджина Леві на Apple TV+ «Неохочий мандрівник» під назвою «Королівське життя у Великій Британії».

Юджин Леві та принц Вільям під час прогулянки: фото, кадр з відео

Вільям запросив Юджина на прогулянку Віндзорським замком. Під час прогулянки ми бачимо і кокер-спанієля Уельських — Орлу, її принц узяв із собою. Пан Леві запитує у спадкоємця престолу, чим він займається вдома у вільний час.

«Сон. Коли ти маєш трьох маленьких дітей, сон стає важливою частиною мого життя», — жартує Вільям у відповідь.

В одній зі сцен Вільям та Леві сидять за кухлем пива у місцевому пабі, де Вільям відверто розповідає про труднощі останніх років, коли у його дружини Кейт та батька, короля Чарльза, діагностували рак.

«Я сказав би, що 2023–2024 роки були найважчими в моєму житті», — зізнався принц. «Знаєте, життя посилає нам випробування, і вміння їх долати робить нас тими, хто ми є», — підсумував він.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року Вільям ще більше пролив світло на цей складний розділ у житті королівської родини, заявивши у відвертому інтерв’ю під час поїздки до Південної Африки з нагоди вручення премії Earthshot Prize: «Це було жахливо. Це, мабуть, найважчий рік у моєму житті. Тому намагатися впоратися з усім іншим та зберегти все в межах було дуже складно. Але я так пишаюся своєю дружиною, пишаюся своїм батьком за те, як вони впоралися з усім, що вони зробили», — додав він. «Але з погляду сім’ї, так, це було жорстоко».

Кейт та Вільям Уельські / © Getty Images

Кейт та Вільям Уельські / © Getty Images

