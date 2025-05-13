Принц Вільям зробив улюблений ніжний жест на адресу принцеси Кейт на публіці

Вільям і Кейт / © Associated Press

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Раніше минулого тижня принц і принцеса Уельські з’явилися на концерті VE Day 80: A Celebration To Remember у Лондоні, де вони приєдналися до короля Чарльза, королеви Камілли та інших членів сім’ї.

Коли принц Вільям та принцеса Кейт зайняли свої місця, він поклав руку на спину дружини, щоб направити її, тим самим показав свій фірмовий жест підтримки та кохання. Британські королівські особи традиційно утримувалися від публічних проявів почуттів, але Уельські, мабуть, пом’якшили свою позицію щодо цього питання, оскільки принцеса Кейт поступово відновила виконання публічних обов’язків після того, як 2024 року вона відсторонилася від них на час лікування від раку.

Кейт і Вільям на пам’ятному концерті в Лондоні / © Getty Images

Вважається, що не існує жодних формальних правил, що регулюють те, як королівські пари можуть поводитися одне з одним на публіці — це залишається на їхній розсуд. Кейт і Вільям зазвичай поводилися дуже стримано, але віднедавна стали ніжнішими одне до одного на публічних заходах.

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Кейт і Вільям на пам’ятному концерті в Лондоні / © Associated Press

І, насправді, це милий жест пара робить на адресу одне одного на публіці досить часто.