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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
191
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2 хв

Принца Гаррі критикують за поїздку до України: що сталося і до чого тут його брат Вільям

Між братами давно тривалий конфлікт, і кожен раз у пресси знаходиться новий привід підняти тему їхньої сварки.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кейт, Вільям та Гаррі

Кейт, Вільям і Гаррі / © Associated Press

Принца Гаррі знову звинуватили у створенні незручного конфлікту з його старшим братом Вільямом - спадкоємцем престолу, напередодні його поїздки до Індії з дружиною принцесою Кейт .

Вільям і Кейт в Індії / © Associated Press

Вільям і Кейт в Індії / © Associated Press

Брати, які не розмовляли одне з одним багато років, знову в усіх світових заголовках, а все через поїздку Гаррі до України. Вихідними молодший син короля Чарльза зустрівся з ветеранами та взяв участь у відборі на «Ігри Нескорених» у Львові.

Принц Гаррі у Львові / © Associated Press

Принц Гаррі у Львові / © Associated Press

Тим часом принц Вільям та принцеса Кейт прибули у понеділок до Мумбаї на щорічну церемонію вручення премії Earthshot Prize, засновану принцом Уельським.

Це перший спільний закордонний тур за чотири роки, організований ними у зв'язку з успішною боротьбою Кейт із раком, пише the sun.

І ось, що кажуть королівські експерти щодо цих двох заходів.

Кейт і Вільям в Мумбаї / © Associated Press

Кейт і Вільям в Мумбаї / © Associated Press

«Той факт, що міжнародні поїздки поділяють лише кілька годин, означає, що вони конкурують за одні й ті самі заголовки. Це абсурдно, адже для цього потрібно стільки планування. Це класичний приклад зіткнення двох підходів», – каже Роберт Джобсон.

Він сказав про Гаррі та його дружину Меган: «Я думаю, що Сассексам насправді все одно, що роблять інші люди, і вони мають свої власні плани».

А ось Інгрід Сьюард, головна редакторка журналу Majesty Magazine, каже:

«Час обраний вкрай невдалим. Думаю, Гаррі просто хоче слави собі. Кетрін не хвилюватиметься, бо її не цікавлять безглузді ігри, вона вища за це. Я не думаю, що Гаррі зможе затьмарити її першу спільну закордонну поїздку з Вільямом за чотири роки, але він може поставити крапку у цьому питанні».

Принц Гаррі у Львові / © Associated Press

Принц Гаррі у Львові / © Associated Press

Нагадаємо, принц Гаррі і Меган Маркл повернулися до Великої Британії у серпні, а в жовтні їх звинуватили в тому, що вони затьмарили візит короля і королеви на відкриття Сенедда в Кардіффі серією заходів у Ноттінгемі того ж дня. Однак, варто зазначити, що навряд чи у секретарів подружжя Сассекських є доступ до календаря членів королівської родини.

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