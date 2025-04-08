Принца Гаррі папараці раптово зазнімкували в Лондоні: навіщо він приїхав на батьківщину

Принц Гаррі / © Associated Press

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Герцог Сассекський прибув до суду для подання апеляції щодо заходів безпеки та був присутній на слуханні справи. Він був одягнений у елегантний синій костюм, білу сорочку та краватку у принт.

Гаррі хоче отримувати інший ступінь захисту (мати, як раніше поліцейську охорону, яку фінансують платники податків), під час перебування в країні. Це рішення було ухвалено після того, як Гаррі та його дружина Меган Маркл залишили свої королівські обов’язки та переїхали до США 2020 року. Високому суду повідомили, що рішення було ухвалене у зв’язку зі зміною «статусу» герцога після того, як він перестав бути «членом королівської родини, який працює на постійній основі», пише express.

Принц Гаррі / © Associated Press

У рішенні, винесеному у лютому минулого року, відставний суддя Високого суду сер Пітер Лейн відхилив справу герцога і дійшов висновку, що герцогу не може бути повернуто поліцейську охорону на час його перебування в країні.

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Проте Гаррі подав апеляцію на це рішення, і ця апеляція буде розглянута у суді в Лондоні у вівторок та середу.

Принц Гаррі / © Associated Press

Також принц, нагадаємо, публічно заявив, що не привезе до Великої Британії свою дружину Меган та дітей — сина Арчі та дочку Лілібет — доти, доки не відчує, що це безпечно.

Принц Гаррі / © Associated Press

Тим часом його дружина Меган веде успішний бізнес у США і нещодавно ділилася своїм головним секретом успіху.