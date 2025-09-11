Принца Гаррі помітили біля Кларенс-гауса: король Чарльз запросив сина на чаювання

Принц Гаррі / © Getty Images

Герцог Сассекський був помічений в автомобілі біля Кларенс-гауса — лондонської резиденції Чарльза і Камілли, де він відвідав чаювання зі своїм батьком.

Це була перша особиста зустріч батька та сина від лютого 2024 року. Відомо, що вона тривала 55 хвилин. Після зустрічі Букінгемський палац підтвердив, що король провів приватне чаювання в Кларенс-гаусі з герцогом Сассекським і заявив, що жодних додаткових подробиць не буде розголошено.

Принц Гаррі автомобіль біля Кларенс-гауса / © Getty Images

Представник принца Гаррі повторив те саме, сказавши, що батько та син зустрілися за чаєм і що жодних додаткових коментарів не буде.

Незабаром після возз’єднання Гаррі відвідав спеціальний прийом фонду Invictus Games у Лондоні для вболівальників та друзів змагань, ветеранів, а також поранених чи хворих військовослужбовців. Коли репортер запитав, як справи його батька, він відповів: «Так, у нього все чудово, дякую».

Принц Гаррі / © Associated Press

Нагадаємо, під час поїздки до Лондона принц Гаррі відвідав церемонію вручення премії WellChild Awards, присвячену дітям з особливими потребами у здоров’ї, їхнім сім’ям та медичному персоналу, а 8 вересня, у третю річницю смерті королеви Єлизавети II, відвідав місце її поховання у Віндзорі.