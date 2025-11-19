- Дата публікації
Принцеса Александра в чорному, а Шарлотта Казірагі — в лимонному: сестри відвідали святкування Національного дня Монако
Княжа родина Монако у повному складі завітала на святкування Національного дня.
Дочки принцеси Кароліни Ганноверської — принцеса Александра Ганноверська та Шарлотта Казіраги були заскочені на балконі палацу під час церемонії, присвяченої «Національному дню Монако», також відомому як «День суверенного князя».
Принцеса Александра з’явилася на заході у чорній сукні з короткими рукавами і підібрала капелюшок до тону, а її сестра — Шарлотта — обрала лимонний костюм з твіда від Chanel і одягла симпатичні золоті сережки у вуха незвичайного дизайну. Обидві дівчини зробили красиві хвилясті зачіски та легкі макіяж на обличчі.
Захід також очолювали князь Монако Альбер II та його дружина княгиня Шарлін. Княгиня з’явилася на святкуванні в ефектному молочно-білому штанному костюмі та капелюсі-пігулці з вуаллю і мала розкішний вигляд. Також на святкуванні були її діти.