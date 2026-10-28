ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
26
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Амалія на урочистій вечері з’явилася в сукні Mango за 240 євро

Вишуканий образ спадкоємиці престолу привернув увагу, адже принцеса мала неймовірний вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Принцеса Амалія

Принцеса Амалія / © Getty Images

У вівторок, 27 жовтня, король Віллем-Александр, королева Максима та їхня старша донька принцеса Амалія влаштували вечерю для членів Державної ради Нідерландів у палаці Ноордейнде в Гаазі. Державна рада є незалежним консультативним органом уряду та парламенту з питань законодавства й державного управління, а також найвищою загальною адміністративною судовою інстанцією Нідерландів.

Король обіймає посаду президента Державної ради. Принцеса Амалія стала членкинею Ради та її Консультативного відділу після досягнення 18-річного віку. Королева Максима також входить до складу Консультативного відділу.

Принцеса Амалія і королева Максима / © Getty Images

Принцеса Амалія і королева Максима / © Getty Images

Для цієї події 22-річна принцеса Амалія обрала довгу сукню кольору лайма з американською проймою від бренду Mango. Сукня вирізнялася елегантним силуетом у білизняному стилі і легкою накидкою у тон, яка додала образу особливої цікавості.

Модель належить до ексклюзивнішої капсульної колекції бренду та коштувала 240 євро (близько 12 тисяч гривень). До вбрання Катаріна-Амалія підібрала чорну сумочку, елегантні туфлі та довгі чорні сережки, які створили виразний контрастом.

Принцеса Амалія / © Getty Images

Принцеса Амалія / © Getty Images

Окрему увагу привернула зачіска принцеси, адже замість звичних розпущених локонів вона заплела косу й перекинула її через плече. Така зачіска у поєднанні з сукнею та аксесуарами надавала образу особливо романтичного характеру.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie