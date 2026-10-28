Принцеса Амалія на урочистій вечері з’явилася в сукні Mango за 240 євро

Принцеса Амалія / © Getty Images

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У вівторок, 27 жовтня, король Віллем-Александр, королева Максима та їхня старша донька принцеса Амалія влаштували вечерю для членів Державної ради Нідерландів у палаці Ноордейнде в Гаазі. Державна рада є незалежним консультативним органом уряду та парламенту з питань законодавства й державного управління, а також найвищою загальною адміністративною судовою інстанцією Нідерландів.

Король обіймає посаду президента Державної ради. Принцеса Амалія стала членкинею Ради та її Консультативного відділу після досягнення 18-річного віку. Королева Максима також входить до складу Консультативного відділу.

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Принцеса Амалія і королева Максима / © Getty Images

Для цієї події 22-річна принцеса Амалія обрала довгу сукню кольору лайма з американською проймою від бренду Mango. Сукня вирізнялася елегантним силуетом у білизняному стилі і легкою накидкою у тон, яка додала образу особливої цікавості.

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Модель належить до ексклюзивнішої капсульної колекції бренду та коштувала 240 євро (близько 12 тисяч гривень). До вбрання Катаріна-Амалія підібрала чорну сумочку, елегантні туфлі та довгі чорні сережки, які створили виразний контрастом.

Принцеса Амалія / © Getty Images

Окрему увагу привернула зачіска принцеси, адже замість звичних розпущених локонів вона заплела косу й перекинула її через плече. Така зачіска у поєднанні з сукнею та аксесуарами надавала образу особливо романтичного характеру.

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