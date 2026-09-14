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Принцеса Амалія показала кадри своєї військової підготовки у Королівських ВМС
Принцеса Оранська Амалія розпочала військову практику в Королівських ВМС Нідерландів.
Це частина програми Військово-оборонного коледжу, в рамках якої вона отримує практичний досвід роботи у різних родах військ.
У свій перший день практики в Королівських ВМС Нідерландів принцеса Оранська піднялася на борт швидкохідного катера FRISC. FRISC - це швидкохідний корабель Королівських ВМС Нідерландів, який використовується для різних десантних операцій.
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Нагадаємо, раніше принцеса Амалія проходила військову практику в штабі оборони та Королівських ВПС Нідерландів, а в серпні завершила курс підвищення кваліфікації AMO+, який є частиною загальної військової підготовки.
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