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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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105
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1 хв

Принцеса Амалія показала кадри своєї військової підготовки у Королівських ВМС

Принцеса Оранська Амалія розпочала військову практику в Королівських ВМС Нідерландів.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Амалія

Принцеса Амалія / © instagram.com/koninklijkhuis

Це частина програми Військово-оборонного коледжу, в рамках якої вона отримує практичний досвід роботи у різних родах військ.

У свій перший день практики в Королівських ВМС Нідерландів принцеса Оранська піднялася на борт швидкохідного катера FRISC. FRISC - це швидкохідний корабель Королівських ВМС Нідерландів, який використовується для різних десантних операцій.

(гортайте фото праворуч)

Нагадаємо, раніше принцеса Амалія проходила військову практику в штабі оборони та Королівських ВПС Нідерландів, а в серпні завершила курс підвищення кваліфікації AMO+, який є частиною загальної військової підготовки.

Одного дня принцесі Катаріні-Амалії належить стати новою королевою Нідерландів. Ми розповідали докладніше найцікавіші факти про неї.

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