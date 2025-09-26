ТСН у соціальних мережах

151
1 хв

Принцеса Амалія в костюмі сестри, а королева Максима — в яскравій сукні: королівські особи на зустрічі в Нью-Йорку

Королева Нідерландів Максима та її донька принцеса Катаріна-Амалія були зазнімковані перед будівлею штаб-квартири Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку.

Принцеса Катаріна-Амалія та королева Максима

Принцеса Катаріна-Амалія та королева Максима / © Getty Images

Королева та її старша дочка — спадкоємиця нідерландського престолу — провели третій день у Нью-Йорку, де вони взяли участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН. Королева Максима є відповідальною за фінансовий добробут і цього року вперше представила свій щорічний звіт.

Її Величність сьогодні була одягнена в зелену асиметричну сукню Altuzarra і взута в туфлі-човники від Gianvito Rossi нюдового кольору на підборах. Її образ доповнювали перлинні сережки, перстень на пальці та яскравий манікюр. Волосся Максима розпустила і зробила макіяж з акцентом на очі.

Принцеса Катаріна-Амалія та королева Максима / © Getty Images

Її 21-річна донька Катаріна-Амалія була цього разу в пісочному костюмі в смужку від Max Mara, який раніше носила її молодша сестра принцеса Аріана, і взута в чорні туфлі-човники. Образ принцеса доповнила кількома браслетами та годинником від Cartier, волосся розпустила і зробила легкий макіяж.

Нідерландська королівська родина (принцеса Аріана в смугастому костюмі, який тепер носить Катаріна-Амалія) / © Associated Press

Днем раніше ми бачили Катаріну-Амалію в трикотажній мінісукні з золотими ґудзиками на декольте, яку вона одягла в поєднанні з високими шкіряними чоботями коричневого кольору на зустріч у готелі Plaza.

151
